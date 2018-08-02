Везла тонни алкоголю: фура врізалася в стелу на трасі (відео)

Кадр з відео (YouTube)

Ящики з алкоголем на дорогу висипалися

Величезна багатотонна вантажівка, яка перевозила ящики з алкоголем, на великій швидкості влетіла у стелу, яка позначає адміністративну межу міста. Відео ДТП опублікували на YouTube-каналі city-n.ru.

ДТП сталася у четвер, 2 серпня, близько 10 години ранку на вулиці Гончарова, при в'їзді в російське місто Новокузнецьк. Вантажна фура влетіла на повній швидкості в стелу, яка визначала адміністративний кордон міста Новокузнецьк.

Момент аварії зафіксувала камера спостереження. Фура, не знижуючи швидкості, пролетіла перехрестя і врізалась в стелу. Від удару кабіну водія буквально вм'яло в конструкцію в'їзного знака.

Відео: Момент аварії (YouTube/Таша Бакстер)

Багатотонний вантажний автомобіль перевозив ящики з алкоголем. Від удару, частина товару вилетіла і засипала всю площу. На місце події викликали рятувальників, поліцію та швидку медичну допомогу. За попередньою інформацією, водій фури загинув на місці ДТП.

Рух по трасі у бік місцевого аеропорту, перекрили. Для того, щоб відтягнути фуру зі стели, довелося використовувати автомобіль пожежників.

Відео: Фура з алкоголем врізався в стелу (YouTube/Місто новин)

На даний момент на місці ДТП тривають роботи з очищення траси від битого скла. Автомобіль був повністю завантажений ящиками з різними видами алкогольних напоїв.

Зазначимо, що частина пляшок вціліла і їх збирають окремо в коробки. Решту масу зі скла, картону і рідин лопатами згрібають з дорожнього покриття і завантажують у спеціальні сміттєві контейнери.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що поїзд майже кілометр тягнув автомобіль.

А також розповідали, як вантажівка застрягла під Шулявським мостом

Відео: РБК-Україна