Везла тонны алкоголя: фура врезалась в стелу на трассе (видео)

Кадр из видео (YouTube)

Ящики с алкоголем высыпались на дорогу

Огромный многотонный грузовик, который перевозил ящики с алкоголем, на большой скорости влетел в стелу, которая обозначает административную границу города. Видео ДТП опубликовали на YouTube-канале city-n.ru.

ДТП произошла в четверг, 2 августа, около 10 часов утра на улице Гончарова, при въезде в российский город Новокузнецк. Грузовая фура влетела на полной скорости в стелу, которая обозначала административную границу города Новокузнецк.

Момент аварии зафиксировала камера наблюдения. Фура, не снижая скорости, пролетела перекресток и врезалась в стелу. От удара кабину водителя буквально вмяло в конструкцию въездного знака.

Видео: Момент аварии (YouTube/Таша Бакстер)

Многотонный грузовой автомобиль перевозил ящики с алкоголем. От удара, часть товара вылетела и засыпала всю площадь. На место происшествия вызвали спасателей, полицию и скорую медицинскую помощь. По предварительной информации, водитель фуры погиб на месте ДТП.

Движение по трассе, в сторону местного аэропорта, перекрыли. Для того, чтобы оттащить фуру со стелы, пришлось использовать автомобиль пожарных.

Видео: Фура с алкоголем врезалась в стелу (YouTube/Город новостей)

На данный момент, на месте ДТП продолжаются работы по очистке трассы от битого стекла. Автомобиль был полностью загружен ящиками с различными видами алкогольных напитков.

Отметим, что часть бутылок уцелела и их собирают отдельно в коробки. Остальную массу из стекла, картона и жидкостей лопатами сгребают с дорожного покрытия и грузят в специальные мусорные контейнеры.

Напомним, ранее мы писали о том, что поезд почти километр тащил автомобиль.

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Видео: РБК-Украина