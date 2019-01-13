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Відео дня: мережу підірвало зворушливе виконання "Щедрика" рятувальниками

STYLERЖиття    13.01.2019 - 16:36
Відео дня: мережу підірвало зворушливе виконання "Щедрика" рятувальниками
Вітаємо Україну з Щедрим вечором (фото: facebook.com/MNS.GOV.UA)

Для виконання використовувався класичний "Щедрик" в сучасній обробці

У ніч з 13 на 14 січня вся Україна і більшість східних слов'ян традиційно святкують Щедрий вечір. Основою свята є виконання щедрівок, в яких кожен може побажати своїм друзям, близьким і просто незнайомим людям всіх благ. До виконання всесвітньо відомої пісні "Щедрик" долучилися і співробітники ДСНС України, які записали свою версію в сучасній обробці. Відео опубліковано в співтоваристві "ДСНС України" у Facebook.

Вітаємо Україну з Щедрим вечором (відео: facebook.com/MNS.GOV.UA)

У підписі до публікації в ДСНС трохи розповіли про традиції, які пов'язані із Щедрим вечором.

"Друзі! У ніч з 13 на 14 січня українці традиційно відзначають Щедрий вечір! В цей час прийнято співати пісні, пригощати гостей смачними стравами та з першою зіркою запускати в будинок щедрувальників. Тому, дозвольте заспівати і нам!" — написали у підписі до відео.

Рятувальники також привітали всю Україну і побажали гарного настрою.

"Ми вітаємо всіх з цим світлим святом і бажаємо миру нашій Україні! Нехай наша весела щедрівочка подарує вам гарний настрій і зігріє кожного своєю щирістю!" — додали в співтоваристві.

Відео дня: мережу підірвало зворушливе виконання &quot;Щедрика&quot; рятувальниками

Скріншот поста облікового запису facebook.com/MNS.GOV.UA

Нагадаємо, що раніше ми писали, як традиційно привітати близьких у Щедрий вечір.

Також ми писали, які магічні ритуали для притягнення грошей та удачі варто виконати у Щедрий вечір.

Раніше повідомлялося, яке меню для святкового столу є традиційним на Старий Новий рік.

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