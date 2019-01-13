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Видео дня: сеть взорвало трогательное исполнение "Щедрика" спасателями

STYLERЖизнь    13.01.2019 - 16:36
Видео дня: сеть взорвало трогательное исполнение "Щедрика" спасателями
Поздравляем Украину с Щедрым вечером (фото: facebook.com/MNS.GOV.UA)

Для исполнения использовался классический "Щедрик" в современной обработке

В ночь с 13 на 14 января вся Украина и большинство восточных славян традиционно празднуют Щедрый вечер. Основой праздника является исполнение щедровок, в которых каждый может пожелать своим друзьям, близким и просто незнакомым людям всех благ. К исполнению всемирно известной песни "Щедрик" присоединились и сотрудники ГСЧС Украины, которые записали свою версию в современной обработке. Видео опубликовано в сообществе "ДСНС України" в Facebook.

Поздравляем Украину с Щедрым вечером (видео: facebook.com/MNS.GOV.UA)

В подписи к публикации в ГСЧС немного рассказали о традициях, которые связаны с Щедрым вечером.

"Друзья! В ночь с 13 на 14 января украинцы традиционно отмечают Щедрый вечер! В настоящее время принято петь песни, угощать гостей вкусными блюдами и с первой звездой запускать в дом щедровальников. Поэтому, позвольте спеть и нам!" — написали в подписи к видео.

Спасатели также поздравили всю Украину и пожелали хорошего настроения.

"Мы поздравляем всех с этим светлым праздником и желаем мира нашей Украине! Пусть наша веселая щедривочка подарит вам хорошее настроение и согреет каждого своей искренностью!" — добавили в сообществе.

Видео дня: сеть взорвало трогательное исполнение &quot;Щедрика&quot; спасателями

Скриншот поста аккаунта facebook.com/MNS.GOV.UA

Напомним, что ранее мы писали, как традиционно поздравить близких в Щедрый вечер.

Также мы писали, какие магические ритуалы для привлечения денег и удачи стоит выполнить в Щедрый вечер.

Ранее сообщалось, какое меню для праздничного стола является традиционным на Старый Новый год.

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