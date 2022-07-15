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У Вінниці люди несуть іграшки та квіти на місце, де ракета вбила маленьку Лізу

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Вінниця, П'ятниця 15 липня 2022 12:54
У Вінниці люди несуть іграшки та квіти на місце, де ракета вбила маленьку Лізу У Вінниці загинула маленька Ліза (колаж РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

14 липня в результаті ракетного удару по Вінниці загинули 23 людини, троє з них діти. У їх числі була і маленька дівчинка Ліза, зараз її мама знаходиться у важкому стані в лікарні і ще не знає, що її дочки більше немає.

На момент 15 липня українці продовжують нести квіти та іграшки на місце трагедії. Рятувальники все ще продовжують розбирати завали.

Що відомо про маленьку дівчинку Лізу

У момент прильоту російської ракети до Вінниці 33-річна Ірина з дочкою йшли на заняття з розвитку дітей. Жінка виховувала чотирирічну Лізу, у якої був діагностований синдром Дауна.

Вона працювала дизайнером у рекламному відділі видавничого дому в Києві. Наприкінці лютого Ірина поїхала до Вінниці до мами.

Відомо, що жінка отримала важкі поранення під час удару по місту. Вона зараз у реанімації. Лікарі борються за її життя. Її чотирирічна донька загинула на місці.

Незадовго до ракетного удару мама дівчинки зняла на телефон зворушливе відео з останньої прогулянки з дочкою, яке опубліковано в соцмережах.

У Вінниці люди несуть іграшки та квіти на місце, де ракета вбила маленьку Лізу

Ірина разом з маленькою Лізою (instagram.com/l.i.z.i.love)

У своєму Instagram жінка багато розповідала про виховання своєї дочки, публікувала фото їхнього життя. Але ракетний удар 14 липня приніс трагедію в їх сім'ю.

Українці несуть квіти та іграшки на місце трагедії

Сьогодні у Вінниці українці продовжують нести квіти та іграшки на те місце, де загинула чотирирічна Ліза. Крім неї обірвалося життя ще двох дітей.

У Вінниці люди несуть іграшки та квіти на місце, де ракета вбила маленьку ЛізуУ Вінниці люди несуть іграшки та квіти на місце, де ракета вбила маленьку ЛізуУ Вінниці люди несуть іграшки та квіти на місце, де ракета вбила маленьку ЛізуНа місце загиніли Лізи українці несуть квіти (фото: 24tv.ua)

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Детальніше про ракетну атаку на Вінницю 14 липня - читайте в матеріал РБК-Україна.

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