В Виннице люди несут игрушки и цветы на место, где ракета убила маленькую Лизу

14 июля в результате ракетного удара по Виннице погибли 23 человека, трое из них дети. В их числе была и маленькая девочка Лиза, сейчас ее мама находится в тяжелейшем состоянии в больнице и еще не знает, что ее дочки больше нет.

На момент 15 июля украинцы продолжают нести цветы и игрушки на место трагедии. Спасатели все еще продолжают разбирать завалы.

Что известно о маленькой девочке Лизе

В момент прилета российской ракеты в Винницу 33-летняя Ирина с дочерью шли на занятия по развитию детей. Женщина воспитывала четырехлетнюю Лизу, у которой был диагностирован синдром Дауна.

Она работала дизайнером в рекламном отделе издательского дома в Киеве. В конце февраля Ирина уехала в Винницу к маме.

Известно, что женщина получила тяжелые ранения во время удара по городу. Она сейчас в реанимации. Врачи борются за ее жизнь. Ее четырехлетняя дочка погибла на месте.

Незадолго до ракетного удара мама девочки сняла на телефон трогательное видео с последней прогулки с дочерью, которое опубликовано в соцсетях.

Ирина вместе с маленькой Лизой (instagram.com/l.i.z.i.love)

В своем Instagram женщина много рассказывала о воспитании своей дочери, публиковала фото их жизни. Но ракетный удар 14 июля принес трагедию в их семью.

Украинцы несут цветы и игрушки на место трагедии

Сегодня в Виннице украинцы продолжают нести цветы и игрушки на то место, где погибла четырехлетняя Лиза. Кроме нее оборвалась жизнь еще двух детей.

На место загибели Лизы украинцы несут цветы (фото: 24tv.ua)