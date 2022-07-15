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У Вінниці люди несуть іграшки та квіти на місце, де ракета вбила маленьку Лізу

У Вінниці загинула маленька Ліза (колаж РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

14 липня в результаті ракетного удару по Вінниці загинули 23 людини, троє з них діти. У їх числі була і маленька дівчинка Ліза, зараз її мама знаходиться у важкому стані в лікарні і ще не знає, що її дочки більше немає.

На момент 15 липня українці продовжують нести квіти та іграшки на місце трагедії. Рятувальники все ще продовжують розбирати завали.

Що відомо про маленьку дівчинку Лізу

У момент прильоту російської ракети до Вінниці 33-річна Ірина з дочкою йшли на заняття з розвитку дітей. Жінка виховувала чотирирічну Лізу, у якої був діагностований синдром Дауна.

Вона працювала дизайнером у рекламному відділі видавничого дому в Києві. Наприкінці лютого Ірина поїхала до Вінниці до мами.

Відомо, що жінка отримала важкі поранення під час удару по місту. Вона зараз у реанімації. Лікарі борються за її життя. Її чотирирічна донька загинула на місці.

Незадовго до ракетного удару мама дівчинки зняла на телефон зворушливе відео з останньої прогулянки з дочкою, яке опубліковано в соцмережах.

Ірина разом з маленькою Лізою (instagram.com/l.i.z.i.love)

У своєму Instagram жінка багато розповідала про виховання своєї дочки, публікувала фото їхнього життя. Але ракетний удар 14 липня приніс трагедію в їх сім'ю.

Українці несуть квіти та іграшки на місце трагедії

Сьогодні у Вінниці українці продовжують нести квіти та іграшки на те місце, де загинула чотирирічна Ліза. Крім неї обірвалося життя ще двох дітей.

На місце загиніли Лізи українці несуть квіти (фото: 24tv.ua)

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Детальніше про ракетну атаку на Вінницю 14 липня - читайте в матеріал РБК-Україна.

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Вінниця