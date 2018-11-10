У Вінниці відкриють дитячі центри для хворих булімією і анорексією

Фото: Прес-служба Вінницької ОДА

Вінницька адміністрація прийняла рішення створити центр корекції харчової поведінки

На базі дитячого кардиоревмасанатория міста Вінниця створять центр корекції харчового поведінки, де юним пацієнтам, в тому числі хворим на анорексію і булімію, надаватимуть психологічну та реабілітаційну допомогу, передає прес-служба Вінницької ОДА.

Також у планах центру створити відділ, де будуть допомагати дітям, постраждалим від домашнього насильства.

Про це йшла мова під час круглого столу за участю представників обласного департаменту охорони здоров'я, медиків, педагогів і батьківських організацій.

За словами дитячого психіатра Ольги Мостовий, зараз в області є багато дітей, особливо дівчаток, які страждають на анорексію та булімію, які свідчать про нервових розладах, пов'язаних з порушенням харчової поведінки.

"Сьогодні в лікарні імені Ющенка знаходяться 16 пацієнток шкільного і старшого віку, хворих на анорексію. Але таких пацієнток і пацієнтів значно більше, адже не всі звертаються до лікарів. Процес одужання досить важкий і вимагає зусиль не тільки медиків, але і психологів. Створення центру харчової поведінки на базі кардиосанатория дозволить швидше розпізнавати такі хвороби саме в цьому закладі", - додає Мостова.

Фото: Прес-служба Вінницької ОДА

Цей центр планують заснувати на базі Вінницького обласного дитячого кардіоревматологічного санаторію (вулиця Нагірна, 17). Головний лікар установи Лариса Мовчан повідомила, що зараз на його базі працюють психологи, дієтологи, гастроентерологи, які зможуть надавати допомогу в такому центрі.

Зазначимо, що анорексія - симптом, що полягає в повній відсутності апетиту при об'єктивної потреби організму в харчуванні, який супроводжує більшість метаболічних захворювань, інфекційних, онкологічних хвороб, уражень травної системи, а також виникає з інших причин. Анорексія може призвести до білково-енергетичної недостатності.

Булімія - патологічно підвищене відчуття голоду, що супроводжується часом слабкістю і больовими відчуттями в подложечной області. Цей стан іноді поєднується із зниженням відчуття насичення, внаслідок чого виникає потреба в надмірно великих кількостях їжі (полифагия).

Цікаво, що під час круглого столу обговорили й інші центри для дітей, які потребують особливої допомоги. За словами головного спеціаліста відділу лікувально-профілактичної допомоги дитячому населенню обласного ДОЗ Лариси Бевзи, крім існуючого центру на базі Вінницького спеціалізованого будинку дитини з ураженням центральної нервової системи та порушенням психіки, також планується створити центр для дітей, які стали жертвами домашнього насильства.

Нагадаємо, раніше дієтолог попередила українців про небезпечне захворювання.

Також Уляна Супрун назвала п'ять головних симптомів інсульту.

Рекомендуємо до перегляду:

Відео: 5 корисних властивостей черешні, про яких ви не знали