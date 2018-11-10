В Виннице откроют детские центры для больных булимией и анорексией

Фото: Пресс-служба Винницкой ОГА

Винницкая администрация приняла решение создать центр коррекции пищевого поведения

На базе детского кардиоревмасанатория города Винница создадут центр коррекции пищевого поведения, где юным пациентам, в том числе больным анорексией и булимией, будут оказывать психологическую и реабилитационную помощь, передает пресс-служба Винницкой ОГА.

Также в планах центра создать отдел, где будут помогать детям, пострадавшим от домашнего насилия.

Об этом шла речь во время круглого стола с участием представителей областного департамента здравоохранения, медиков, педагогов и родительских организаций.

По словам детского психиатра Ольги Мостовой, сейчас в области есть много детей, особенно девочек, страдающих анорексией и булимией, которые свидетельствуют о нервных расстройствах, связанных с нарушением пищевого поведения.

"Сегодня в больнице имени Ющенко находятся 16 пациенток школьного и старшего возраста, больных анорексией. Но таких пациенток и пациентов значительно больше, ведь не все обращаются к врачам. Процесс выздоровления достаточно тяжелый и требует усилий не только медиков, но и психологов. Создание центра пищевого поведения на базе кардиосанатория позволит быстрее распознавать такие болезни именно в этом заведении", - добавляет Мостовая.

Фото: Пресс-служба Винницкой ОГА

Этот центр планируют основать на базе Винницкого областного детского кардиоревматологического санатория (улица Нагорная, 17). Главный врач учреждения Лариса Мовчан сообщила, что сейчас на его базе работают психологи, диетологи, гастроэнтерологи, которые смогут оказывать помощь в таком центре.

Отметим, что анорексия - симптом, заключающийся в полном отсутствии аппетита при объективной потребности организма в питании, который сопровождает большинство метаболических заболеваний, инфекционных, онкологических болезней, поражений пищеварительной системы, а также возникает по другим причинам. Анорексия может привести к белково-энергетической недостаточности.

Булимия - патологически повышенное чувство голода, которое сопровождается порой слабостью и болевыми ощущениями в подложечной области. Это состояние иногда сочетается со снижением чувство насыщения, вследствие чего возникает потребность в чрезмерно больших количествах пищи (полифагия).

Интересно, что во время круглого стола обсудили и другие центры для детей, нуждающихся в особой помощи. По словам главного специалиста отдела лечебно-профилактической помощи детскому населению областного ДОЗ Ларисы Бевзы, кроме существующего центра на базе Винницкого специализированного дома ребенка с поражением центральной нервной системы и нарушением психики, также планируется создать центр для детей, которые стали жертвами домашнего насилия.

Напомним, ранее диетолог предупредила украинцев об опасном заболевании.

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