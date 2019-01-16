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У Вінниці розповіли про причину смерті 8-місячної дівчинки, яка захворіла на кір

STYLERЖиття    16.01.2019 - 17:05
У Вінниці розповіли про причину смерті 8-місячної дівчинки, яка захворіла на кір
Колаж: РБК-Україна

За два тижні у Вінницькій області зафіксували понад 500 випадків хвороби кору, 355 осіб - госпіталізовано

У Вінницькій області продовжує зростати спалах кору. У департаменті охорони здоров'я Вінницької ОДА розповіли, що кір не є причиною смерті восьмирічної дівчинки. Про це повідомляє місцеве видання "Винница.info".

За словами начальника відділу лікувально-профілактичної допомоги дитячому населенню Департаменту охорони здоров'я Вінницької ОДА Тетяни Бондаренко, у дитини була вроджена патологія легень.

"У дівчинки виявився вроджений порок легких і на цьому тлі вона захворіла на кір від мами. Кір дала дуже швидкі ускладнення у вигляді пневмонії", - заявила Бондаренко.

За її словами, з'ясувалося, що у 24-річної мами дівчинки, яка і стала джерелом вірусу, не було жодного щеплення.

Бондаренко також зазначила, що кількість важких дітей, які потрапляють у стаціонари, в реанімаційне відділення обласної інфекційної лікарні, поки не зменшується.

При цьому вона закликає всіх проводити вакцинацію.

За її словами, серед дітей високий рівень захворюваності спостерігається у дітей першого року життя, тому що перша вакцинація проводиться в 12 місяців.

На другому місці за рівнем захворюваності – підлітки у віці 15-17 років. 75% тих, які захворіли, не мали повної щеплення.

Але також бувають випадки, коли кір хворіють двічі вакциновані діти. Вони швидше видужують і мають симптоми у вигляді невисокої температури і декількох висипів на тілі.

Фахівці пояснюють, що велика кількість дорослих не мають другої вакцинації. Це обумовлено тим, що довгий час в Україні була обов'язковою лише одне щеплення. Тому мешканців Вінницької області закликають вакцинуватися. Послуга надається безкоштовно.

Нагадаємо, що у Вінницькій області спостерігається спалах кору у військовій частині.

Раніше медики розповіли, чи можна робити щеплення після 30 років.

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