В Виннице рассказали о причине смерти 8-месячной девочки, которая заболела корью

Коллаж: РБК-Украина

За две недели в Винницкой области зафиксировали более 500 случаев болезни кори, 355 человек - госпитализированы

В Винницкой области продолжает расти вспышка кори. В департаменте здравоохранения Винницкой ОГА рассказали, что корь не является причиной смерти восьмилетней девочки. Об этом сообщает местное издание "Винница.info".

По словам начальника отдела лечебно-профилактической помощи детскому населению Департамента здравоохранения Винницкой ОГА Татьяны Бондаренко, у ребенка была врожденная патология легких.

"В девочки оказался врожденный порок легких и на этом фоне она заболела корью от мамы. Корь дала очень быстрые осложнения в виде пневмонии", - заявила Бондаренко.

По ее словам, выяснилось, что у 24-летней мамы девочки, которая и стала источником вируса, не было ни одной прививки.

Бондаренко также отметила, что количество тяжелых детей, попадающих в стационары, в реанимационное отделение инфекционной областной больницы, пока не уменьшается.

При этом она призывает всех проводить вакцинацию.

По ее словам, среди детей высокий уровень заболеваемости наблюдается у детей первого года жизни, потому что первая вакцинация проводится в 12 месяцев.

На втором месте по уровню заболеваемости – подростки в возрасте 15-17 лет. 75% тех, заболевших, не имели полной прививки.

Но также бывают случаи, когда корью болеют дважды вакцинированные дети. Они быстрее выздоравливают и имеют симптомы в виде невысокой температуры и нескольких высыпаний на теле.

Специалисты объясняют, что большое количество взрослых не имеют второй вакцинации. Это обусловлено тем, что долгое время в Украине была обязательным только одна прививка. Поэтому жителей Винницкой области призывают вакцинироваться. Услуга предоставляется бесплатно.

Напомним, что в Винницкой области наблюдается вспышка кори в воинской части.

Ранее медики рассказали, можно ли делать прививку после 30 лет.