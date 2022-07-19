У Вінниці померла лікар, мама трьох дітей, яка приймала пацієнтів під час ракетного удару

У лікарні померла Наталя Фальштинська, лікар-невролог клініки "Нейромед", яка була частиною будинку побуту "Ювілейний". Вона в момент ракетного удару по Вінниці 14 липня була в клініці, приймала пацієнтів.
Трагічну звістку підтвердив голова Вінницької ОВА Сергій Борзов.
Тепер кількість жертв зросла до 25.
Її чоловік, теж лікар, служить в ЗСУ.
14 липня Наталя отримала відкриту черепно-мозкову травму з проникаючим осколочним пораненням та опіки ніг. У реанімації ввели в медикаментозну кому.
Фото: Наталя разом з чоловіком (facebook.com)
Ноги довелося ампутувати по середину стегна.
Вона кілька днів боролася за життя у реанімаційному відділенні Військово-медичного клінічного центру Центрального регіону. 19 липня Наталя Фальштинська померла.
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Фото: Наталя Фальштинська (facebook.com)
Після ранкової атаки "Ювілейного" загинула частина працівників лікарні та пацієнтів загинули. Серед них - двоє адміністраторів. А за життя доктора Павла Ковальчука, одного з кращих дитячих неврологів України, зараз борються лікарі.
Загинула в "Нейромеді" і дитина. Хлопчик у момент атаки проходив обстеження у медичному центрі. Він загинув разом із мамою.
Раніше ми писали, що рятувальники закінчили розбір завалів після ракетного удару по Ювілейному у Вінниці.
Також повідомлялося, що в лікарнях продовжують перебувати понад 60 постраждалих.