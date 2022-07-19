В Виннице умерла врач, мама троих детей, которая принимала пациентов во время ракетного удара

В больнице скончалась Наталья Фальштинська, врач-невролог клиники "Нейромед", которая была частью дома быта "Юбилейный". Она в момент ракетного удара по Виннице 14 июля была в клинике, принимала пациентов.
Трагическое известие подтвердил председатель Винницкой ОВА Сергей Борзов.
Теперь число жертв возросло до 25.
Ее муж, тоже врач, служит в ВСУ.
14 июля Наталья получила открытую черепно-мозговую травму с проникающим осколочным ранением и ожоги ног. В реанимации ввели в медикаментозную кому.
Фото: Наталья вместе с мужем (facebook.com)
Ноги пришлось ампутировать по середину бедра.
Она несколько дней боролась за жизнь в реанимационном отделении Военно-медицинского клинического центра Центрального региона. 19 июля Наталья Фальштинская умерла.
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Фото: Наталья Фальштинська (facebook.com)
После утренней атаки "Юбилейного" погибла часть работников больницы и пациентов погибли. Среди них-двое администраторов. А за жизнь доктора Павла Ковальчука, одного из лучших детских неврологов Украины, сейчас борются врачи.
Погиб в" Нейромеде " и ребенок. Мальчик в момент атаки проходил обследование в медицинском центре. Он погиб вместе с мамой.
Ранее мы писали, что спасатели закончили разбор завалов после ракетного удара по Юбилейному в Виннице.
Также сообщалось, что в больницах продолжают находиться более 60 пострадавших.