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В Виннице умерла врач, мама троих детей, которая принимала пациентов во время ракетного удара

Фото: врач Наталья Фальштинская умерла в больнице
Автор: Светлана Мащенко

В больнице скончалась Наталья Фальштинська, врач-невролог клиники "Нейромед", которая была частью дома быта "Юбилейный". Она в момент ракетного удара по Виннице 14 июля была в клинике, принимала пациентов.

Трагическое известие подтвердил председатель Винницкой ОВА Сергей Борзов.

Теперь число жертв возросло до 25.

У Натальи осталось трое детей

Ее муж, тоже врач, служит в ВСУ.

14 июля Наталья получила открытую черепно-мозговую травму с проникающим осколочным ранением и ожоги ног. В реанимации ввели в медикаментозную кому.

Фото: Наталья вместе с мужем (facebook.com)

Ноги пришлось ампутировать по середину бедра.

Она несколько дней боролась за жизнь в реанимационном отделении Военно-медицинского клинического центра Центрального региона. 19 июля Наталья Фальштинская умерла.

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Фото: Наталья Фальштинська (facebook.com)

Что известно о других работниках больницы

После утренней атаки "Юбилейного" погибла часть работников больницы и пациентов погибли. Среди них-двое администраторов. А за жизнь доктора Павла Ковальчука, одного из лучших детских неврологов Украины, сейчас борются врачи.

Погиб в" Нейромеде " и ребенок. Мальчик в момент атаки проходил обследование в медицинском центре. Он погиб вместе с мамой.

Ранее мы писали, что спасатели закончили разбор завалов после ракетного удара по Юбилейному в Виннице.

Также сообщалось, что в больницах продолжают находиться более 60 пострадавших.

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Винница