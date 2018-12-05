У Вінницькій області викрили 65-річного сутенера-іноземця

Фото: Колаж РБК-Україна

Зловмисник орендував мотель, де змушував молодих жінок надавати сексуальні послуги

Відео: YouTube/Поліція Вінниці)

2 грудня, в неділю оперативники та бійці спецпідрозділу КОРД в Літинському районі затримали іноземця-сутенера. Чоловік орендував мотель і змушував молодих дівчат надавати послуги сексуального характеру далекобійникам. Про це повідомляє прес-служба Національної поліції.

Уточнюється, що 65-річний іноземець змушував молодих жінок, у тому числі і неповнолітніх, займатися проституцією шляхом шантажу. Сексуальні послуги надавалися далекобійникам-іноземцям.

Якщо дівчата відмовлялися надавати послуги, шахрай погрожував викласти в Інтернет компрометуюче відео. Гроші, отримані від надання інтимних послуг жінками, він платив так: від 1500 до 2000 грн зловмисник забирав собі, а жінкам залишав по 200-300 гривень.

Документування злочинної діяльності іноземця тривало оперативниками та слідчими-детективами протягом декількох місяців. За правопорушення іноземцю загрожує до десяти років в'язниці з конфіскацією майна.

Нагадаємо, що у Києві сутенери планували продати в Китай групу українок.

Ми писали, що у Львові поліція припинила діяльність мережі порностудій.

А також про те, що у Києві правоохоронці викрили діяльність двох борделів.

Відео: РБК-Україна