У Вінницькій області викрили 65-річного сутенера-іноземця

Зловмисник орендував мотель, де змушував молодих жінок надавати сексуальні послуги
Відео: YouTube/Поліція Вінниці)
2 грудня, в неділю оперативники та бійці спецпідрозділу КОРД в Літинському районі затримали іноземця-сутенера. Чоловік орендував мотель і змушував молодих дівчат надавати послуги сексуального характеру далекобійникам. Про це повідомляє прес-служба Національної поліції.
Уточнюється, що 65-річний іноземець змушував молодих жінок, у тому числі і неповнолітніх, займатися проституцією шляхом шантажу. Сексуальні послуги надавалися далекобійникам-іноземцям.
Якщо дівчата відмовлялися надавати послуги, шахрай погрожував викласти в Інтернет компрометуюче відео. Гроші, отримані від надання інтимних послуг жінками, він платив так: від 1500 до 2000 грн зловмисник забирав собі, а жінкам залишав по 200-300 гривень.
Документування злочинної діяльності іноземця тривало оперативниками та слідчими-детективами протягом декількох місяців. За правопорушення іноземцю загрожує до десяти років в'язниці з конфіскацією майна.
Нагадаємо, що у Києві сутенери планували продати в Китай групу українок.
Ми писали, що у Львові поліція припинила діяльність мережі порностудій.
А також про те, що у Києві правоохоронці викрили діяльність двох борделів.
Відео: РБК-Україна