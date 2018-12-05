ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Афіша
Зірки
Стиль і мода
Краса і здоров'я
Подорожі
Їжа
Дозвілля
Кіно
Серіали
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколи
IT та Технології
Styler
Styler
Styler
Персона
Життя
Події
Війна
Потрібна допомога
Наука і техніка
Авто
Курйози
Тварини
Спорт
Наші автори
Статті

У Вінницькій області викрили 65-річного сутенера-іноземця

STYLERЖиття    05.12.2018 - 09:45
У Вінницькій області викрили 65-річного сутенера-іноземця
Фото: Колаж РБК-Україна

Зловмисник орендував мотель, де змушував молодих жінок надавати сексуальні послуги

Відео: YouTube/Поліція Вінниці)

2 грудня, в неділю оперативники та бійці спецпідрозділу КОРД в Літинському районі затримали іноземця-сутенера. Чоловік орендував мотель і змушував молодих дівчат надавати послуги сексуального характеру далекобійникам. Про це повідомляє прес-служба Національної поліції.

Уточнюється, що 65-річний іноземець змушував молодих жінок, у тому числі і неповнолітніх, займатися проституцією шляхом шантажу. Сексуальні послуги надавалися далекобійникам-іноземцям.

 

Якщо дівчата відмовлялися надавати послуги, шахрай погрожував викласти в Інтернет компрометуюче відео. Гроші, отримані від надання інтимних послуг жінками, він платив так: від 1500 до 2000 грн зловмисник забирав собі, а жінкам залишав по 200-300 гривень.

Документування злочинної діяльності іноземця тривало оперативниками та слідчими-детективами протягом декількох місяців. За правопорушення іноземцю загрожує до десяти років в'язниці з конфіскацією майна.

Нагадаємо, що у Києві сутенери планували продати в Китай групу українок.

Ми писали, що у Львові поліція припинила діяльність мережі порностудій.

А також про те, що у Києві правоохоронці викрили діяльність двох борделів.

Відео: РБК-Україна

У Києві прокуратура повідомила про підозру гвалтівнику і шантажисту На Черкащині затримані викрадачі чоловіка, які намагалися продати його авто
Новини України преступникшантаж
Новини партнерів
Lite
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся