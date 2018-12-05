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В Винницкой области разоблачили 65-летнего сутенера-иностранца

STYLERЖизнь    05.12.2018 - 09:45
В Винницкой области разоблачили 65-летнего сутенера-иностранца
Фото: Коллаж РБК-Украина

Злоумышленник арендовал мотель, где заставлял молодых женщин оказывать сексуальные услуги

Видео: (YouTube/Полиция Винницы)

2 декабря, в воскресенье оперативники и бойцы спецподразделения КОРД в Литинском районе задержали иностранца-сутенера. Мужчина арендовал мотель и заставлял молодых девушек предоставлять услуги сексуального характера дальнобойщикам. Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции.

Уточняется, что 65-летний иностранец заставлял молодых женщин, в том числе и несовершеннолетних, заниматься проституцией путем шантажа. Сексуальные услуги предоставлялись дальнобойщикам-иностранцам.

 

Если девушки отказывались предоставлять услуги, мошенник угрожал выложить в Интернет компрометирующее видео. Деньги, полученные от оказания интимных услуг женщинами, он платил так: от 1500 до 2000 грн злоумышленник забирал себе, а женщинам оставлял по 200-300 гривен.

Документирование преступной деятельности иностранца продолжалось оперативниками и следователями-детективами на протяжении нескольких месяцев. За правонарушение иностранцу грозит до десяти лет тюрьмы с конфискацией имущества.

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Видео: РБК-Украина

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