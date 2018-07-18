В Киеве сутенеры планировать продать в Китай группу украинок

Фото ілюстраційне: mvs.gov.ua

Девушки могли бы попали в нечеловеческие условия жизни

В Киеве сутенеры хотели готовили к продаже в сексуальное рабство группу украинок. Об этом передает пресс-служба полиции региона на своем официальном сайте.

Правоохранители выяснили, что трое украинцев совместно с гражданином Китая вербовали, а потом переправляли через границу молодых девушек, которые находились в уязвимом состоянии и трудном материальном положении.

Фото: kv.npu.gov.ua

После вербовки, злоумышленники круглосуточно контролировали девушек, быстро делали им все необходимые документы и покупали авиабилеты. Также преступники подробно объясняли украинкам, что нужно делать и говорить во время пересечения границы, чтобы не вызвать подозрений.

Фото: kv.npu.gov.ua

"Девушки попадали в нечеловеческие условия жизни, к ним применялось физическое и моральное насилие, устанавливались огромные штрафы, которые постепенно втягивали в долговую кабалу и делали невозможным возвращение в Украину", - рассказал начальник областного Управления борьбы с преступлениями, связанными с торговлей людьми Андрей Ткач.

Фото: kv.npu.gov.ua

В настоящее время правоохранители проводят комплекс следственных действий.

"До избрания меры пресечения подозреваемые будут находиться в изоляторе временного содержания. Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 149 (торговля людьми или другое незаконное соглашение относительно человека) Уголовного кодекса Украины. Задержанным грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества или без таковой", - сообщили в полиции.

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