В Києві сутенери планувати продати в Китай групу українок

Дівчата могли б потрапили в нелюдські умови життя
В Києві сутенери хотіли готували до продажу в сексуальне рабство групу українок. Про це передає прес-служба поліції регіону на своєму офіційному сайті.
Правоохоронці з’ясували, що троє українців спільно з громадянином Китаю вербували, а потім переправляли через кордон молодих дівчат, які перебували в уразливому стані та скрутному матеріальному становищі.
Фото: kv.npu.gov.ua
Після вербування, зловмисники цілодобово контролювали дівчат, швидко робили їм всі необхідні документи та купували авіаквитки. Також злочинці докладно пояснювали українкам, що потрібно робити і говорити під час перетину кордону, щоб не викликати підозр.
Фото: kv.npu.gov.ua
"Дівчата потрапляли в нелюдські умови життя, до них застосовувалось фізичне та моральне насильство, встановлювались шалені штрафи, які поступово втягували в боргову кабалу та унеможливлювали повернення в Україну", - розповів начальник обласного Управління боротьби зі злочинами, пов’язаними з торгівлею людьми Андрій Ткач.
Фото: kv.npu.gov.ua
На даний час правоохоронці проводять комплекс слідчих дій.
"До обрання міри запобіжного заходу підозрювані знаходитимуться в ізоляторі тимчасово тримання. Відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 149 (торгівля людьми або інша незаконна угода щодо людини) Кримінального кодексу України. Затриманим загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна або без такої", - повідомили в поліції.
Раніше Styler повідомляв, що не так із захистом прав жінок в Україні.
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