В Києві сутенери планувати продати в Китай групу українок

Фото ілюстраційне: mvs.gov.ua

Дівчата могли б потрапили в нелюдські умови життя

В Києві сутенери хотіли готували до продажу в сексуальне рабство групу українок. Про це передає прес-служба поліції регіону на своєму офіційному сайті.

Правоохоронці з’ясували, що троє українців спільно з громадянином Китаю вербували, а потім переправляли через кордон молодих дівчат, які перебували в уразливому стані та скрутному матеріальному становищі.

Фото: kv.npu.gov.ua

Після вербування, зловмисники цілодобово контролювали дівчат, швидко робили їм всі необхідні документи та купували авіаквитки. Також злочинці докладно пояснювали українкам, що потрібно робити і говорити під час перетину кордону, щоб не викликати підозр.

Фото: kv.npu.gov.ua

"Дівчата потрапляли в нелюдські умови життя, до них застосовувалось фізичне та моральне насильство, встановлювались шалені штрафи, які поступово втягували в боргову кабалу та унеможливлювали повернення в Україну", - розповів начальник обласного Управління боротьби зі злочинами, пов’язаними з торгівлею людьми Андрій Ткач.

Фото: kv.npu.gov.ua

На даний час правоохоронці проводять комплекс слідчих дій.

"До обрання міри запобіжного заходу підозрювані знаходитимуться в ізоляторі тимчасово тримання. Відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 149 (торгівля людьми або інша незаконна угода щодо людини) Кримінального кодексу України. Затриманим загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна або без такої", - повідомили в поліції.

Раніше Styler повідомляв, що не так із захистом прав жінок в Україні.

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