Вера Брежнева прервала молчание и сделала то, чего от нее все так долго ждали

Популярная певица Вера Брежнева, которая в начале полномасштабного вторжения уехала из России, чтобы в Европе помогать украинским беженцам, прервала долгое молчание в социальных сетях.

Заметим, что песня исполнена на украинском языке, что не присуще экссолистке "ВИА Гры".

"Вышиванку" Брежнева спела в дуэте другой поп-звезды - Татьяны Решетняк (TAYANNA), чей брат Миша Марвин сейчас активно выступает по РФ.

"Песня, которая считается народной, и действительно принадлежит авторству известных украинских художников - поэта Николая Сома и композитора Оскара Сандлера, зазвучала по-новому в современной аранжировке и в свете последних дней. В ней символично о черных и красных нитях, разлуке и любви, о тревогу и опеку от зла. О том как украинские женщины стежок за стежком на полотне передавали любимым свою поддержку и тепло души", - комментирует песню Брежнева.

Заметим, что новую песню звезда обнародовала под новым сценическим именем - теперь она (нет, не Галушка) просто VERA.

Предыдущий пост 40-летняя певица публиковала в Instagram еще в первых числах сентября.

Вера Брежнева (фото: instagram.com/ververa)

Напомним также, что первой украиноязычной песней, исполненной Верой, был трек 2020 года "Неадекват", слова к которому написала Яна Шимаева, которую вы знаете под именем Jerry Heil.