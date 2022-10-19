Вера Брежнева прервала молчание и сделала то, чего от нее все так долго ждали
Популярная певица Вера Брежнева, которая в начале полномасштабного вторжения уехала из России, чтобы в Европе помогать украинским беженцам, прервала долгое молчание в социальных сетях.
Артистка 19 октября известила поклонников о выходе новой песни.
Заметим, что песня исполнена на украинском языке, что не присуще экссолистке "ВИА Гры".
"Вышиванку" Брежнева спела в дуэте другой поп-звезды - Татьяны Решетняк (TAYANNA), чей брат Миша Марвин сейчас активно выступает по РФ.
"Песня, которая считается народной, и действительно принадлежит авторству известных украинских художников - поэта Николая Сома и композитора Оскара Сандлера, зазвучала по-новому в современной аранжировке и в свете последних дней. В ней символично о черных и красных нитях, разлуке и любви, о тревогу и опеку от зла. О том как украинские женщины стежок за стежком на полотне передавали любимым свою поддержку и тепло души", - комментирует песню Брежнева.
Заметим, что новую песню звезда обнародовала под новым сценическим именем - теперь она (нет, не Галушка) просто VERA.
Предыдущий пост 40-летняя певица публиковала в Instagram еще в первых числах сентября.
Вера Брежнева (фото: instagram.com/ververa)
Напомним также, что первой украиноязычной песней, исполненной Верой, был трек 2020 года "Неадекват", слова к которому написала Яна Шимаева, которую вы знаете под именем Jerry Heil.
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