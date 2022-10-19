Віра Брежнєва перервала мовчанку і зробила те, чого від неї всі так довго чекали
Популярна співачка Віра Брежнєва, яка на початку повномасштабного вторгнення виїхала з Росії, щоб в Європі допомагати українським біженцям, перервала довге мовчання в соціальних мережах.
Артистка 19 жовтня сповістила шанувальників про вихід нової пісні.
Зауважимо, що пісня виконана українською мовою, що є непритаманним для екссолістка "ВІА Гри".
"Вишиванку" Брежнєва заспівала у дуеті іншої попзірки - Тетяни Решетняк (TAYANNA), чий брат Міша Марвін зараз активно виступає по РФ.
"Пісня, що вважається народною, та насправді належить авторству відомих українських митців - поета Миколи Сома і композитора Оскара Сандлера, зазвучала по-новому в сучасному аранжуванні та у світлі останніх днів. В ній символічно про чорні та червоні нитки, розлуку та кохання, про тривогу і опіку від лихого. Про те як українські жінки стібок за стібком на полотні передавали коханим свою підтримку та тепло душі", - коментує пісню Брежнєва.
Зауважимо, що нову пісню зірка оприлюднила під новим сценічним іменем - тепер вона (ні, не Галушка) просто VERA.
Попередній пост 40-річна співачка публікувала в Instagram ще в перших числах вересня.
Віра Брежнєва (фото: instagram.com/ververa)
Нагадаємо також, що першою україномовною піснею, що була виконана Вірою, був трек 2020 року "Неадекват", слова до якого написала Яна Шимаєва, яку ви знаєте під іменем Jerry Heil.
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