"Верила, как дитя": украинская певица стала жертвой НЛП

SHADU говорит, что ее новый сингл "волшебным образом создался за несколько дней".

"Поскольку я несу миссию сильной женщины, которая мотивирует - соответственно и музыка должна давать моим поклонникам именно те мотивационные месседжи", - комментирует певица.

SHADU (фото: instagram.com/offi_shadu)

Также она неожиданно рассказала, что ее бывший бойфренд когда-то применял к ней технологию манипулирования НЛП (нейролингвистическое программирование).

"Я была такой глупой, верила, как ребенок..." - говорит Ксения.

Заметим, что кодирование психики может помогать людям убедить, манипулировать или даже контролировать других, что крайне опасно. В том числе - и для психики. Ведь некоторые техники НЛП могут вызвать неприятные или даже травматические воспоминания у поддающихся им людей.

SHADU (фото: instagram.com/offi_shadu)

Однако нынешний муж SHADU - совсем иной.

"Это тот человек, который делает меня супер сильной женщиной. Хочу, чтобы фраза "супердівчата ніколи не плачуть" стала культовой и осуществлялась на все 100%. Девочки, мы этого заслуживаем", - добавляет звезда.