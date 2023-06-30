"Вірила, як дитя": українська співачка стала жертвою НЛП

SHADU говорить, що її новий сингл "магічним чином створився за кілька днів".

"Оскільки я несу місію сильної жінки, яка мотивує - відповідно і музика повинна давати моїм шанувальникам саме ті мотиваційні меседжі", - коментує співачка.

SHADU (фото: instagram.com/offi_shadu)

Також вона несподівано розповіла, що її колишній бойфренд колись застосовував до неї технологію маніпулювання НЛП (нейро-лінгвістичне програмування).

"Я була такою дурною, вірила, як дитя..." - каже Ксенія.

Зауважимо, що кодування психіки може допомагати людям переконати, маніпулювати або навіть контролювати інших, що є вкрай небезпечним. В тому числі - і для психіки. Адже деякі техніки НЛП можуть викликати неприємні або навіть травматичні спогади у людей, які їм піддаються.

SHADU (фото: instagram.com/offi_shadu)

Проте теперішній чоловік SHADU - зовсім інакший.

"Це та людина, яка робить мене супер сильною жінкою. Хочу аби фраза "супердівчата ніколи не плачуть" стала культовою і здійснювалась на усі 100%. Дівчатка, ми цього заслуговуємо", - додає зірка.