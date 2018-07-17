"Вірусна, смертельна інфекція": Супрун дала поради, як вберегтися від сказу

Фото: facebook.com/ulanasuprun

Супрун звернула увагу на важливість вакцинації від сказу

Виконуюча обов'язки міністра охорони здоров'я Уляна Супрун дала корисні поради, що робити у випадку зараження сказом або після контакту з хворою твариною. Про це вона написала на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

Уляна нагадала, що сказ - вірусна, смертельна інфекція, яку можна попередити вакцинацією. Вірус сказу людині зазвичай передається після укусу заражених тварин, при чому у 99% випадків джерело інфікування – собаки.

"Інкубаційний період (період від потраплянням збудника до початку проявів хвороби) сказу зазвичай триває 1-3 місяці, але може варіюватися від 1 тижня до 1 року в залежності від різних факторів. Це означає, що симптоми хвороби можуть виникати протягом цього періоду з моменту укусу", - зазначає глава МОЗ.

Уляна підкреслила, що сказ - завжди смертельний, але правильна та своєчасна допомога до розвитку захворювання дає 100% шанс врятуватися.

В. о. міністра розповіла, що Міністерство охорони здоров'я України закупило і передало в регіони понад 39 тисяч доз вакцин для профілактики сказу. Ці вакцини виготовлені у Франції, мають сертифікат якості GMP та є прекваліфікованими ВООЗ.

За її словами, в кожному регіоні нашої країни є також антирабічні імуноглобуліни/сироватки. Це препарати, що вводяться разом з вакциною проти сказу, якщо є підтвердження, що тварина заражена вірусом.

Скріншот поста (facebook.com/ulanasuprun)

"Як гуманітарна допомога в Україні наявні 14 060 доз антирабічних імуноглобулінів (станом на 1 липня). Україна також цьогоріч вперше буде закуповувати ці препарати на державному рівні", - обіцяє Уляна.

Глава МОЗ нагадала, що всі, хто отримав травму нанесену твариною з підозрою на сказ або ж підтвердженим сказом, мають право отримувати безоплатну медичну допомогу. Вона наголошує, що, навіть якщо укус був не до крові, слина зараженої тварини могла потрапити на подряпини, а це - пряма загроза заразитися.

Скріншот поста (facebook.com/ulanasuprun)

Супрун також дала корисні поради, що треба робити після отримання травми від тварини, яка має підозру на сказ.

Негайно та ретельно промити уражене місце великою кількістю води з милом.

Дезінфікувати рану антисептичним засобом на основі спирту чи йоду (перекис водню не допоможе.

Звернутися до найближчого медзакладу. Якщо немає впевненості в тому, що тварина була здоровою, вам обов’язково мають зробити щеплення вакциною, які є в усіх областях України. Наявність можна перевірити за посиланням.

Якщо є можливість - звернутися до ветеринарної служби з твариною щодо якої у вас є підозра на хворобу - сказ, яка вас вкусила та провести дослідження цієї тварини. За можливості тварину треба помістити під карантин на 10 днів для нагляду. Профілактичне лікування можна перервати, якщо буде підтверджено, що тварина не заражена сказом. Якщо тварину неможливо знайти та протестувати, необхідно провести повний профілактичний курс профілактичних щеплень.

Потрібно завжди вакцинувати від сказу домашніх улюбленців.

Зробити профілактичне щеплення

Пам'ятати, що при укусах тварин також можливе зараження збудником правця. Щеплення проти правця доступні в державних комунальних закладах.

Скріншот поста (facebook.com/ulanasuprun)

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