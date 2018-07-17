"Вірусна, смертельна інфекція": Супрун дала поради, як вберегтися від сказу

Супрун звернула увагу на важливість вакцинації від сказу
Виконуюча обов'язки міністра охорони здоров'я Уляна Супрун дала корисні поради, що робити у випадку зараження сказом або після контакту з хворою твариною. Про це вона написала на своїй сторінці в соцмережі Facebook.
Уляна нагадала, що сказ - вірусна, смертельна інфекція, яку можна попередити вакцинацією. Вірус сказу людині зазвичай передається після укусу заражених тварин, при чому у 99% випадків джерело інфікування – собаки.
"Інкубаційний період (період від потраплянням збудника до початку проявів хвороби) сказу зазвичай триває 1-3 місяці, але може варіюватися від 1 тижня до 1 року в залежності від різних факторів. Це означає, що симптоми хвороби можуть виникати протягом цього періоду з моменту укусу", - зазначає глава МОЗ.
Уляна підкреслила, що сказ - завжди смертельний, але правильна та своєчасна допомога до розвитку захворювання дає 100% шанс врятуватися.
В. о. міністра розповіла, що Міністерство охорони здоров'я України закупило і передало в регіони понад 39 тисяч доз вакцин для профілактики сказу. Ці вакцини виготовлені у Франції, мають сертифікат якості GMP та є прекваліфікованими ВООЗ.
За її словами, в кожному регіоні нашої країни є також антирабічні імуноглобуліни/сироватки. Це препарати, що вводяться разом з вакциною проти сказу, якщо є підтвердження, що тварина заражена вірусом.
Скріншот поста (facebook.com/ulanasuprun)
"Як гуманітарна допомога в Україні наявні 14 060 доз антирабічних імуноглобулінів (станом на 1 липня). Україна також цьогоріч вперше буде закуповувати ці препарати на державному рівні", - обіцяє Уляна.
Глава МОЗ нагадала, що всі, хто отримав травму нанесену твариною з підозрою на сказ або ж підтвердженим сказом, мають право отримувати безоплатну медичну допомогу. Вона наголошує, що, навіть якщо укус був не до крові, слина зараженої тварини могла потрапити на подряпини, а це - пряма загроза заразитися.
Скріншот поста (facebook.com/ulanasuprun)
Супрун також дала корисні поради, що треба робити після отримання травми від тварини, яка має підозру на сказ.
Скріншот поста (facebook.com/ulanasuprun)
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