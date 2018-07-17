"Вирусная, смертельная инфекция": Супрун дала советы, как уберечься от бешенства

Супрун обратила внимание на важность вакцинации от бешенства
Исполняющая обязанности министра здравоохранения Уляна Супрун дала полезные советы, что делать в случае заражения бешенством или после контакта с больным животным. Об этом она написала на своей странице в соцсети Facebook.
Уляна напомнила, что бешенство - вирусная, смертельная инфекция, которую можно предупредить вакцинацией. Вирус бешенства человеку обычно передается после укуса зараженных животных, при чем в 99% случаев источник заражения – собаки.
"Инкубационный период (период от попаданием возбудителя до начала проявлений болезни) бешенства обычно длится 1-3 месяца, но может варьироваться от 1 недели до 1 года в зависимости от различных факторов. Это означает, что симптомы болезни могут возникать в течение этого периода с момента укуса", - отмечает глава Минздрава.
Уляна подчеркнула, что бешенство - всегда смертельный, но правильная и своевременная помощь до развития заболевания дает 100% шанс спастись.
И. о. министра рассказала, что Министерство здравоохранения Украины закупило и передало в регионы более 39 тысяч доз вакцин для профилактики бешенства. Эти вакцины изготовлены во Франции, имеют сертификат качества GMP и является прекваліфікованими ВОЗ.
По ее словам, в каждом регионе нашей страны есть также антирабические иммуноглобулины/сыворотки. Это препараты, которые вводятся вместе с вакциной против бешенства, если есть подтверждение, что животное заражено вирусом.
Скриншот поста (facebook.com/ulanasuprun)
"Как гуманитарная помощь в Украине имеются 14 060 доз антирабических иммуноглобулинов (по состоянию на 1 июля). Украина также в этом году впервые будет закупать эти препараты на государственном уровне", - обещает Уляна.
Глава Минздрава напомнила, что все, кто получил травму нанесенную животным с подозрением на бешенство или же подтвержденным бешенством, имеют право получать бесплатную медицинскую помощь. Она отмечает, что, даже если укус был не до крови, слюна зараженного животного могла попасть на царапины, а это - прямая угроза заразиться.
Скриншот поста (facebook.com/ulanasuprun)
Супрун также дала полезные советы, что нужно делать после получения травмы от животного, которое имело подозрение на бешенство.
Скриншот поста (facebook.com/ulanasuprun)
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