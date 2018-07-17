"Вирусная, смертельная инфекция": Супрун дала советы, как уберечься от бешенства

Фото: facebook.com/ulanasuprun

Супрун обратила внимание на важность вакцинации от бешенства

Исполняющая обязанности министра здравоохранения Уляна Супрун дала полезные советы, что делать в случае заражения бешенством или после контакта с больным животным. Об этом она написала на своей странице в соцсети Facebook.

Уляна напомнила, что бешенство - вирусная, смертельная инфекция, которую можно предупредить вакцинацией. Вирус бешенства человеку обычно передается после укуса зараженных животных, при чем в 99% случаев источник заражения – собаки.

"Инкубационный период (период от попаданием возбудителя до начала проявлений болезни) бешенства обычно длится 1-3 месяца, но может варьироваться от 1 недели до 1 года в зависимости от различных факторов. Это означает, что симптомы болезни могут возникать в течение этого периода с момента укуса", - отмечает глава Минздрава.

Уляна подчеркнула, что бешенство - всегда смертельный, но правильная и своевременная помощь до развития заболевания дает 100% шанс спастись.

И. о. министра рассказала, что Министерство здравоохранения Украины закупило и передало в регионы более 39 тысяч доз вакцин для профилактики бешенства. Эти вакцины изготовлены во Франции, имеют сертификат качества GMP и является прекваліфікованими ВОЗ.

По ее словам, в каждом регионе нашей страны есть также антирабические иммуноглобулины/сыворотки. Это препараты, которые вводятся вместе с вакциной против бешенства, если есть подтверждение, что животное заражено вирусом.

Скриншот поста (facebook.com/ulanasuprun)

"Как гуманитарная помощь в Украине имеются 14 060 доз антирабических иммуноглобулинов (по состоянию на 1 июля). Украина также в этом году впервые будет закупать эти препараты на государственном уровне", - обещает Уляна.

Глава Минздрава напомнила, что все, кто получил травму нанесенную животным с подозрением на бешенство или же подтвержденным бешенством, имеют право получать бесплатную медицинскую помощь. Она отмечает, что, даже если укус был не до крови, слюна зараженного животного могла попасть на царапины, а это - прямая угроза заразиться.

Скриншот поста (facebook.com/ulanasuprun)

Супрун также дала полезные советы, что нужно делать после получения травмы от животного, которое имело подозрение на бешенство.

Немедленно и тщательно промыть пораженное место большим количеством воды с мылом.

Дезинфицировать рану антисептическим средством на основе спирта или йода (перекись водорода не поможет.

Обратиться в ближайшее медучреждение. Если нет уверенности в том, что животное было здоровым, обязательно сделать прививку вакциной, которые есть во всех областях Украины. Наличие можно проверить по ссылке.

Если есть возможность - обратиться в ветеринарную службу с животным по которой есть подозрение на болезнь - бешенство, провести исследования этого животного. По возможности животное надо поместить под карантин на 10 дней для наблюдения. Профилактическое лечение можно прервать, если будет подтверждено, что животное не заражено бешенством. Если животное невозможно найти и протестировать, необходимо провести полный профилактический курс профилактических прививок.

Нужно всегда вакцинировать от бешенства домашних любимцев.

Сделать профилактическую прививку

Помнить, что при укусах животных также возможно заражение возбудителем столбняка. Прививки против столбняка доступны в государственных коммунальных учреждениях.

Скриншот поста (facebook.com/ulanasuprun)

Ранее Супрун развеяла очередной миф о грыжах в межпозвонковых дисках.

Что вы не знали об Уляне Супрун