Вітамінна бомба за копійки: рецепт паштету, що тане в роті, від нутриціолога
Паштети - універсальна їжа. Його можна готувати з чого завгодно, важливо лише правильно підібрати поєднання інгредієнтів.
Нутриціолог Анна Нікольська на сторінці в Instagram запропонувала приготувати паштет, який підкорить вас своєю простотою, кремовою текстурою і м'яким смаком!
За ніжною консистенцією ховається справжня нутритивная бомба! В одній порції - 22 грами білка, 25 гр жирів і 50 гр вуглеводів. Додайте до нього великий боул з овочів - зелень, свіжі плоди або термооброблені хрестоцвіті, і ваш імунітет віддячить вам!
Ілюстративне фото (www.pexels.com)
Сочевичний паштет з горіхами
Інгредієнт:
- 250 мл (по мірній склянці) помаранчевої / жовтої сочевиці
- 500-600 мл води
- 2 середні морквини
- 80 гр волоських горіхів
- 20 гр (2 ст. л.) оливкової олії
- 1 ч. л. солі
- щіпка меленого перцю
- 1/2 ч. л. порошку часнику (необов'язково)
Спосіб приготування:
⠀
1. Промиваємо акуратно сочевицю (експерт радить міняти воду 3 рази), заливаємо холодною чистою водою.
2. Доводимо до кипіння, знімаємо піночку і варимо на малому вогні до готовності, регулярно помішувати.
3. Натираємо моркву на великій тертці, пасеруємо на сковороді (можна відварити, остудити і очистити моркву, але це займе більше часу).
4. Подрібнюємо горіхи в кавомолці або рубаємо ножем.
5. Всі інгредієнти відправляємо в блендер.
Нагадаємо, що раніше голлівудська актриса Холлі Беррі навчила готувати напій для міцного сну.
До слова, учасник "МастерШеф" показав, як приготувати різотто за 20 хвилин.