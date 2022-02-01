Вітамінна бомба за копійки: рецепт паштету, що тане в роті, від нутриціолога

Паштети - універсальна їжа. Його можна готувати з чого завгодно, важливо лише правильно підібрати поєднання інгредієнтів.

Нутриціолог Анна Нікольська на сторінці в Instagram запропонувала приготувати паштет, який підкорить вас своєю простотою, кремовою текстурою і м'яким смаком!

За ніжною консистенцією ховається справжня нутритивная бомба! В одній порції - 22 грами білка, 25 гр жирів і 50 гр вуглеводів. Додайте до нього великий боул з овочів - зелень, свіжі плоди або термооброблені хрестоцвіті, і ваш імунітет віддячить вам!

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Сочевичний паштет з горіхами

Інгредієнт:

250 мл (по мірній склянці) помаранчевої / жовтої сочевиці

500-600 мл води

2 середні морквини

80 гр волоських горіхів

20 гр (2 ст. л.) оливкової олії

1 ч. л. солі

щіпка меленого перцю

1/2 ч. л. порошку часнику (необов'язково)

Спосіб приготування:

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1. Промиваємо акуратно сочевицю (експерт радить міняти воду 3 рази), заливаємо холодною чистою водою.

2. Доводимо до кипіння, знімаємо піночку і варимо на малому вогні до готовності, регулярно помішувати.

3. Натираємо моркву на великій тертці, пасеруємо на сковороді (можна відварити, остудити і очистити моркву, але це займе більше часу).

4. Подрібнюємо горіхи в кавомолці або рубаємо ножем.

5. Всі інгредієнти відправляємо в блендер.