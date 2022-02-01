Витаминная бомба за копейки: рецепт тающего во рту паштета от нутрициолога

Паштеты – универсальная еда. Его можно готовить из чего угодно, важно лишь правильно подобрать сочетание ингредиентов.

Нутрициолог Анна Никольская на странице в Instagram предложила приготовить паштет, который покорит вас своей простотой, кремовой текстурой и мягким вкусом!

За нежной, тающей консистенцией скрывается настоящая нутритивная бомба! В одной порции - 22 грамма белка, 25 гр жиров и 50 гр углеводов. Добавьте к нему большой боул из овощей – зелень, свежие плоды или термообработанные крестоцветные, и ваш иммунитет отблагодарит вас!

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Чечевичный паштет с орехами

Ингредиенты:

250 мл (по мерному стакану) оранжевой/желтой чечевицы

500-600 мл воды

2 средние морковки

80 гр грецких орехов

20 гр (2 ст.л.) оливкового масла

1 ч.л. соли

щепотка молотого перца

1/2 ч.л. порошка чеснока (опционально)

Способ приготовления:

⠀

1. Промываем аккуратно чечевицу (эксперт советует менять воду 3 раза), заливаем холодной чистой водой.

2. Доводим до кипения, снимаем пеночку и варим на мелком огне до готовности, регулярно помешиваем.

3. Натираем морковь на крупной терке, пассируем на сковороде (можно отварить, остудить и очистить морковь, но это займет больше времени).

4. Измельчаем орехи в кофемолке или рубим ножом.

5. Все ингредиенты отправляем в блендер.