Витаминная бомба за копейки: рецепт тающего во рту паштета от нутрициолога
Паштеты – универсальная еда. Его можно готовить из чего угодно, важно лишь правильно подобрать сочетание ингредиентов.
Нутрициолог Анна Никольская на странице в Instagram предложила приготовить паштет, который покорит вас своей простотой, кремовой текстурой и мягким вкусом!
За нежной, тающей консистенцией скрывается настоящая нутритивная бомба! В одной порции - 22 грамма белка, 25 гр жиров и 50 гр углеводов. Добавьте к нему большой боул из овощей – зелень, свежие плоды или термообработанные крестоцветные, и ваш иммунитет отблагодарит вас!
Иллюстративное фото (www.pexels.com)
Чечевичный паштет с орехами
Ингредиенты:
- 250 мл (по мерному стакану) оранжевой/желтой чечевицы
- 500-600 мл воды
- 2 средние морковки
- 80 гр грецких орехов
- 20 гр (2 ст.л.) оливкового масла
- 1 ч.л. соли
- щепотка молотого перца
- 1/2 ч.л. порошка чеснока (опционально)
Способ приготовления:
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1. Промываем аккуратно чечевицу (эксперт советует менять воду 3 раза), заливаем холодной чистой водой.
2. Доводим до кипения, снимаем пеночку и варим на мелком огне до готовности, регулярно помешиваем.
3. Натираем морковь на крупной терке, пассируем на сковороде (можно отварить, остудить и очистить морковь, но это займет больше времени).
4. Измельчаем орехи в кофемолке или рубим ножом.
5. Все ингредиенты отправляем в блендер.
Напомним, что ранее голливудская актриса Холли Берри научила готовить напиток для крепкого сна.
К слову, участник "МастерШеф" показал, как приготовить ризотто за 20 минут.