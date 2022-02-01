ru ua
Вт, 01 февраля News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Витаминная бомба за копейки: рецепт тающего во рту паштета от нутрициолога

Новина українською →
Вторник 01 февраля 2022 10:19
Витаминная бомба за копейки: рецепт тающего во рту паштета от нутрициолога Нежный бюджетый паштет (Коллаж РБК-Украина)
Автор: Ольвия Агаркова

Паштеты – универсальная еда. Его можно готовить из чего угодно, важно лишь правильно подобрать сочетание ингредиентов.

Нутрициолог Анна Никольская на странице в Instagram предложила приготовить паштет, который покорит вас своей простотой, кремовой текстурой и мягким вкусом!

За нежной, тающей консистенцией скрывается настоящая нутритивная бомба! В одной порции - 22 грамма белка, 25 гр жиров и 50 гр углеводов. Добавьте к нему большой боул из овощей – зелень, свежие плоды или термообработанные крестоцветные, и ваш иммунитет отблагодарит вас!

Витаминная бомба за копейки: рецепт тающего во рту паштета от нутрициолога

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Чечевичный паштет с орехами

Ингредиенты:

  • 250 мл (по мерному стакану) оранжевой/желтой чечевицы
  • 500-600 мл воды
  • 2 средние морковки
  • 80 гр грецких орехов
  • 20 гр (2 ст.л.) оливкового масла
  • 1 ч.л. соли
  • щепотка молотого перца
  • 1/2 ч.л. порошка чеснока (опционально)

Способ приготовления:

1. Промываем аккуратно чечевицу (эксперт советует менять воду 3 раза), заливаем холодной чистой водой.
2. Доводим до кипения, снимаем пеночку и варим на мелком огне до готовности, регулярно помешиваем.
3. Натираем морковь на крупной терке, пассируем на сковороде (можно отварить, остудить и очистить морковь, но это займет больше времени).
4. Измельчаем орехи в кофемолке или рубим ножом.
5. Все ингредиенты отправляем в блендер.

Напомним, что ранее голливудская актриса Холли Берри научила готовить напиток для крепкого сна.

К слову, участник "МастерШеф" показал, как приготовить ризотто за 20 минут.

Читайте РБК-Украина в Google News
рецепты рецепт
LITE
Неприятные последствия: Бенедикт Камбербэтч нарвался на шквал критики после роли небинарной модели
Неприятные последствия: Бенедикт Камбербэтч нарвался на шквал критики после роли небинарной модели