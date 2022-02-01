RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Вітамінна бомба за копійки: рецепт паштету, що тане в роті, від нутриціолога

Автор: Ольвія Агаркова

Паштети - універсальна їжа. Його можна готувати з чого завгодно, важливо лише правильно підібрати поєднання інгредієнтів.

Нутриціолог Анна Нікольська на сторінці в Instagram запропонувала приготувати паштет, який підкорить вас своєю простотою, кремовою текстурою і м'яким смаком!

За ніжною консистенцією ховається справжня нутритивная бомба! В одній порції - 22 грами білка, 25 гр жирів і 50 гр вуглеводів. Додайте до нього великий боул з овочів - зелень, свіжі плоди або термооброблені хрестоцвіті, і ваш імунітет віддячить вам!

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Сочевичний паштет з горіхами

Інгредієнт:

  • 250 мл (по мірній склянці) помаранчевої / жовтої сочевиці
  • 500-600 мл води
  • 2 середні морквини
  • 80 гр волоських горіхів
  • 20 гр (2 ст. л.) оливкової олії
  • 1 ч. л. солі
  • щіпка меленого перцю
  • 1/2 ч. л. порошку часнику (необов'язково)

Спосіб приготування:

1. Промиваємо акуратно сочевицю (експерт радить міняти воду 3 рази), заливаємо холодною чистою водою.
2. Доводимо до кипіння, знімаємо піночку і варимо на малому вогні до готовності, регулярно помішувати.
3. Натираємо моркву на великій тертці, пасеруємо на сковороді (можна відварити, остудити і очистити моркву, але це займе більше часу).
4. Подрібнюємо горіхи в кавомолці або рубаємо ножем.
5. Всі інгредієнти відправляємо в блендер.

Нагадаємо, що раніше голлівудська актриса Холлі Беррі навчила готувати напій для міцного сну.

До слова, учасник "МастерШеф" показав, як приготувати різотто за 20 хвилин.

Читайте РБК-Україна в Google News
рецептирецепт