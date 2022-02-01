Вітамінна бомба за копійки: рецепт паштету, що тане в роті, від нутриціолога

Паштети - універсальна їжа. Його можна готувати з чого завгодно, важливо лише правильно підібрати поєднання інгредієнтів.
Нутриціолог Анна Нікольська на сторінці в Instagram запропонувала приготувати паштет, який підкорить вас своєю простотою, кремовою текстурою і м'яким смаком!
За ніжною консистенцією ховається справжня нутритивная бомба! В одній порції - 22 грами білка, 25 гр жирів і 50 гр вуглеводів. Додайте до нього великий боул з овочів - зелень, свіжі плоди або термооброблені хрестоцвіті, і ваш імунітет віддячить вам!
Ілюстративне фото (www.pexels.com)
Інгредієнт:
Спосіб приготування:
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1. Промиваємо акуратно сочевицю (експерт радить міняти воду 3 рази), заливаємо холодною чистою водою.
2. Доводимо до кипіння, знімаємо піночку і варимо на малому вогні до готовності, регулярно помішувати.
3. Натираємо моркву на великій тертці, пасеруємо на сковороді (можна відварити, остудити і очистити моркву, але це займе більше часу).
4. Подрібнюємо горіхи в кавомолці або рубаємо ножем.
5. Всі інгредієнти відправляємо в блендер.
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