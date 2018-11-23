"Внесена в "Миротворець": у Харкові знайшли викладача-сепаратиста

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На своїх сторінках в соцмережах вона підтримує терористів

У Харківському торговельно-эконмическом інституті КНТЕУ виявили викладачку-сепаратистку, яка була активним учасником антиукраїнських мітингів і внесена в базу "Миротворця". Про це пише OBOZREVATEL з посиланням на TELEGRAM-канал "Х**вий Харків".

Завідувач кафедри туристичного та готельного бізнесу Оксана Бервено почала працювати у вузі в 2015 році, а вже в 2016 році вона отримала звання доцента.

Однак з'ясувалося, що Оксана Бервено на своїх особистих сторінках в соціальних мережах висловлює підтримку терористам, які окупували частину Донецької і Луганської областей, а також вона внесена в базу сайту "Миротворець" за участь в організації харківського антимайдана у квітні 2014 року.

"Особливо відзначилася тим, що 27 квітня 2014-го була одним з ініціаторів бійки на вул. Плеханівській м. Харкова антимайдана з харківськими ультрас, за що, власне, й поплатилася розбитою машиною", - сказано на сайті "Миротворець".

Харківські активісти вимагають у керівництва навчального закладу вжити заходів, так як вважають, що подібним педагогам не місце в українських ВУЗах.

"Ми вважаємо, що таким особам не місце в українських навчальних закладах! Вимагаємо керівництво ХТЕІ КНТЕУ вжити заходів. Зі свого боку, ми зробимо все для її звільнення", - повідомили активісти у Telegram-каналі.

Скріншоти фото (obozrevatel.com)

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Відео: РБК-Україна