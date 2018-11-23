"Внесена в "Миротворец": в Харькове нашли преподавателя-сепаратиста

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На своих страницах в соцсетях она поддерживает террористов

В Харьковском торгово-эконмическом институте КНТЭУ обнаружили преподавательницу-сепаратистку, которая была активным участником антиукраинских митингов и внесена в базу "Миротворца". Об этом пишет OBOZREVATEL со ссылкой на TELEGRAM-канал "Х**вый Харьков".

Заведующая кафедрой туристического и гостиничного бизнеса Оксана Бервено начала работать в ВУЗе в 2015 году, а уже в 2016 году она получила звание доцента.

Однако выяснилось, что Оксана Бервено на своих личных страницах в социальных сетях высказывает поддержку террористам, которые оккупировали часть Донецкой и Луганской областей, а также она внесена в базу сайта "Миротворец" за участие в организации харьковского антимайдана в апреле 2014 года.

"Особо отличилась тем, что 27 апреля 2014-го была одним из инициаторов драки на ул. Плехановской г. Харькова антимайдана с харьковскими ультрас, за что собственно и поплатилась разбитой машиной", - сказано на сайте "Миротворец".

Харьковские активисты требуют у руководства учебного заведения принять меры, так как считают, что подобным педагогам не место в украинских ВУЗах.

"Мы считаем, что таким лицам не место в украинских учебных заведениях! Требуем руководство ХТЭИ КНТЭУ принять меры. Со своей стороны, мы сделаем все для ее увольнения", - сообщили активисты в Telegram-канале.

Скриншоты фото (obozrevatel.com)

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Видео: РБК-Украина