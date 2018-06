Раптово: у Канаді випало 12 сантиметрів снігу за одну ніч (фото)

Місцеві жителі в шоці

На півдні Канади вночі пройшов рясний снігопад. Про це повідомляє CBC.

На півдні Канади, в провінції Ньюфаундленд і Лабрадор за ніч випало 12 сантиметрів снігу.

Just a snowy ride on the bus on the last week of the school year. June 26, 2018 in #Gander . #nlwx #nltraffic pic.twitter.com/hvlDHUeLjh

Місцеві жителі стверджують, що це не типово для регіону і останній раз стільки снігу вони бачили 18 років тому.

Snow plows are operating on highways on the west coast and in central Newfoundland. Motorists are advised to use extreme caution due to slippery driving conditions. More camera views at https://t.co/UwKe2kkMWC . #nltraffic pic.twitter.com/T3eX7ksVbC