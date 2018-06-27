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Раптово: у Канаді випало 12 сантиметрів снігу за одну ніч (фото)

STYLERLIFE        27.06.2018 - 10:40
Фото: Сніг в Канаді (twitter.com/BerniceCBC)
Фото: Сніг в Канаді (twitter.com/BerniceCBC)

Місцеві жителі в шоці

На півдні Канади вночі пройшов рясний снігопад. Про це повідомляє CBC.

На півдні Канади, в провінції Ньюфаундленд і Лабрадор за ніч випало 12 сантиметрів снігу.

Місцеві жителі стверджують, що це не типово для регіону і останній раз стільки снігу вони бачили 18 років тому.

Крім того, синоптики прогнозують суттєве зниження температури в цьому регіоні, до декількох градусів нижче нуля.

Жителі в шоці від таких погодних явищ і скаржаться, що сніг може зіпсувати їм святкування Дня Канади, яке відзначається 1 липня.

 

Скріншот фото (cbc.ca, twitter.com)

В міністерстві транспорту країни попередили водіїв про небезпеку на дорогах через ожеледицю і випустили десятки одиниць снігоочисної техніки для розчищення трас від снігових заметів.

До речі, похолодання в Карпатах 23 червня і сніг викликали ажіотаж у мережі.

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Теги: Канада, снег
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