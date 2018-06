Внезапно: в Канаде выпало 12 сантиметров снега за одну ночь (фото)

Местные жители в шоке

На юге Канады ночью прошел обильный снегопад. Об этом сообщает CBC.

На юге Канады, в провинции Ньюфаундленд и Лабрадор за ночь выпало 12 сантиметров снега.

Just a snowy ride on the bus on the last week of the school year. June 26, 2018 in #Gander . #nlwx #nltraffic pic.twitter.com/hvlDHUeLjh

Местные жители утверждают, что это не типично для региона и последний раз столько снега они видели 18 лет назад.

Snow plows are operating on highways on the west coast and in central Newfoundland. Motorists are advised to use extreme caution due to slippery driving conditions. More camera views at https://t.co/UwKe2kkMWC . #nltraffic pic.twitter.com/T3eX7ksVbC