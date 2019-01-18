Увага, розшук: у Києві за винагороду шукають грабіжника

Колаж РБК-Україна

Він поцупив велику суму грошей в одній із київських кав'ярень

У Києві розшукують грабіжника, який вдень, 16 січня, викрав велику суму грошей в одній із кав'ярень. Про це повідомив ресурс "Київ Оперативний" у Facebook.

Інцидент трапився у Голосіївському районі за адресою Саксаганського, 20

На сторінці ресурсу опублікували і фото нахабного крадія. Усім, хто володіє інформацією про злочинця, обіцяють винагороду.

В оголошенні вказано і номер, за яким слід зателефонувати: 093-855-20-86.

Фото крадія: facebook.com/KyivOperativ/

Нагадаємо, у Києві продовжують розшукувати зниклого Савченка Валентина Віталійовича, який зник ще у травні 2018 року.

До речі, у Миколаївській області екс-голова райсуду підстрелив нахабного злодія, який намагався проникнути в його будинок.

Також ми повідомляли про те, що продавці магазину фототехніки у Кривому Розі затримали грабіжника, який в масці тигра увірвався в приміщення і погрожував співробітникам сокирою.