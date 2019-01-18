Внимание, розыск: в Киеве за вознаграждение ищут грабителя

Коллаж РБК-Украина

Он украл большую сумму денег в одной из киевских кофеен

В Киеве разыскивают грабителя, который днем, 16 января, похитил крупную сумму денег в одном из кафе. Об этом сообщил ресурс "Киев Оперативный" в Facebook.

Инцидент произошел в Голосеевском районе по адресу Саксаганского, 20

На странице ресурса опубликовали и фото наглого вора. Всем, кто обладает информацией о преступнике, обещают вознаграждение.

В объявлении указан и номер, по которому следует позвонить: 093-855-20-86.

Фото вора: facebook.com/KyivOperativ/

Напомним, в Киеве продолжают разыскивать пропавшего Савченко Валентина Витальевича, который исчез еще в мае 2018 года.

Кстати, в Николаевской области экс-председатель райсуда подстрелил наглого вора, который пытался проникнуть в его дом.

Также мы сообщали о том, что продавцы магазина фототехники в Кривом Роге задержали грабителя, который в маске тигра ворвался в помещение и угрожал топором сотрудникам.