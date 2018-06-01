"У всьому винна Україна": москвичі висловилися про причетність Росії до "вбивства" Бабченко

Сотник опублікував на своєму YouTube-каналі нове опитування
На відео-каналі журналіста Олександра Сотника з'явився новий ролик, в якому у москвичів запитали, чи вірять вони, що "вбивство" журналіста Аркадія Бабченко було зроблено за замовленням РФ. До речі, "операцію Бабченко" організувало СБУ для упіймання справжнього кілера, а сам журналіст живий і здоровий.
Журналіст Андрій Миронов запитав у жителів Москви, як вони ставляться до "вбивства" і "воскресіння" Аркадія Бабченко.
Відео: Москвичі про Бабченко (YouTube/Саша Сотник)
Багато опитаних заявили, що Росія не має ніякого відношення до замовлення вбивства журналіста Бабченко, а так само, що до справи Скрипалів причетна Україна.
"І Скрипалів ми не труїли, і взагалі Росія завжди ні при чому. У всьому винна Україна", – йдеться в описі до відео.
"Це все одно, щоб Росія звертала увагу на якесь комаха? При чому тут Росія? Росія йде вперед. А ті, хто повзають – ми їх не бачимо. Тут причому таке явище як хохлизм. Люди чомусь вирішили, що вони не росіяни. А коли вони порозумнішають, що навряд чи, то вони будуть росіянами. Україна – це не країна, там люди-привиди. Її докази ніякої ролі не грають", - сказав один з чоловіків.
"Це маячня божевільного", - відповів інший чоловік про причетність РФ.
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