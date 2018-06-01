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"Во всем виновата Украина": москвичи высказались о причастности России к "убийству" Бабченко

STYLERLIFE        01.06.2018 - 13:29
Фото: Аркадий Бабченко (РБК-Украина)
Фото: Аркадий Бабченко (РБК-Украина)

Сотник опубликовал на своем YouTube-канале новый опрос

На видео-канале журналиста Александра Сотника появился новый ролик, в котором у москвичей спросили, верят ли они, что "убийство" журналиста Аркадия Бабченко было сделано по заказу РФ. К слову, "операцию Бабченко" организовало СБУ для поимки настоящего киллера, а сам журналист жив и здоров.

Журналист Андрей Миронов спросил у жителей Москвы, как они относятся к "убийству" и "воскрешению" Аркадия Бабченко.

Видео:  Москвичи о Бабченко (YouTube/Саша Сотник)

Многие опрошенные заявили, что Россия не имеет никакого отношения к заказу убийства журналиста Бабченко, а так же, что к делу Скрипалей причастна Украина.

"И Скрипалей не мы травили, и вообще Россия всегда ни при чем. Во всем виновата Украина", – говорится в описании к видео.

"Это все равно, чтобы Россия обращала внимание на какое-то насекомое? При чем тут Россия? Россия идет вперед. А те, кто ползают – мы их не видим. Тут причем такое явление как хохлизм. Почему-то люди решили, что они не русские. А когда они поумнеют, что вряд ли, то они будут русскими. Украина – это не страна, там люди-призраки. Ее доказательства никакой роли не играют", - сказал один из мужчин.

"Это бред сумасшедшего", - ответил другой мужчина про причастность РФ.

Читайте также, как журналист рассказал курьезную историю после "убийства" Бабченко.

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