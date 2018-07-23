Водій заснув: автобус з дітьми потрапив у ДТП під Києвом

Ілюстративне фото (facebook.com_versiyainfo)

Автобус вилетів у кювет

У понеділок, 23 липня, вранці сталася дорожньо-транспортна пригода поблизу села Йосипівка, що в Київській області. Пасажирський автобус вилетів у кювет. Про це повідомила одна з пасажирів автобуса, користувач мережі Nascja Mashchava на своїй сторінці в Facebook.

"З'їзд в кювет вранці бадьорить краще кави. Спасибі, що без жертв, Ecolines", - написала вона в публікації.

Фото: ДТП під Києвом (facebook.com/nascja.mashchava)

В автобусі на змагання їхали діти. Пасажирка повідомила, що автобус проскочив по зустрічній смузі в кювет. Вона додала, що в автобусі було два водія, які працювали по черзі. Поки один спав, інший вів транспорт, але коли той виїхав на хорошу дорогу, заснув.

Фото: ДТП під Ківом (facebook.com/nascja.mashchava)

Пасажири пробули 1,5 години в очікуванні. Їх посадили на автобус до Одеси. На місці ДТП пасажири чекали автобус до Києва більше чотирьох годин. "Разом: майже 6 годин очікування. Від перевізника ні пояснень, ні вибачень", - розповіла дівчина пізніше в коментарях до посту.

Фото: пасажири в очікуванні (facebook.com/nascja.mashchava)

Нагадаємо, в Києві в районі Петропавлівської Борщагівки авто патрульних поліцейських впало в річку під час переслідування правопорушника. Порушник їхав на мопеді і попрямував по пішохідному мосту через річку, а машина поліції впала в річку.

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