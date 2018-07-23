Водитель уснул: автобус с детьми попал в ДТП под Киевом

Иллюстративное фото (facebook.com_versiyainfo)

Автобус вылетел в кювет

В понедельник, 23 июля, утром произошло дорожно-транспортное происшествие возле села Осиповка, что в Киевской области. Пассажирский автобус вылетел в кювет. Об этом сообщила одна из пассажиров автобуса, пользователь сети Nascja Mashchava на своей странице в Facebook.

"Съезд в кювет поутру бодрит лучше кофе. Спасибо, что без жертв, Ecolines", - написала она в публикации.

Фото: ДТП под Киевом (facebook.com/nascja.mashchava)

В автобусе на соревнование ехали дети. Пассажирка сообщила, что автобус проскочил по встречной полосе в кювет. Она добавила, что в автобусе было два водителя, которые работали по очереди. Пока один спал, другой вел транспорт, но когда тот выехал на хорошую дорогу, уснул.

Фото: ДТП под Киевом (facebook.com/nascja.mashchava)

Пассажиры пробыли 1,5 часа в ожидании. Их посадили на автобус до Одессы. На месте ДТП пассажиры ждали автобус до Киева более четырех часов. "Итого: почти 6 часов ожидания. От перевозчика ни объяснений, ни извинений", - рассказала девушка позже в комментариях к посту.

Фото: пассажиры в ожидании (facebook.com/nascja.mashchava)

Напомним, в Киеве в районе Петропавловской Борщаговки авто патрульных полицейских упало в реку во время преследования правонарушителя. Нарушитель ехал на мопеде и направился по пешеходному мосту через реку, а машина полиции упала в речку.

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