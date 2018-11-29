"Водії нахабніють": у Тернополі маршрутник відмовлявся видавати пасажирам квитки

Фото: РБК-Україна

Водій нахамив і вибив телефон з рук дівчини

28 листопада у Тернополі в маршрутці номер 22 водій не хотів видавати "свіжі" квитки і хамив пасажирам. Про інцидент повідомила Annet Valova на Facebook-сторінці.

"Подивіться на поведінку водія маршруту № 22, яка була обумовлена проханням двох дівчат отримати "свіжі" квитки на проїзд, а не ті, які проїздили з ним з самого ранку. Нормальної, ввічливої мови він не розумів, тому квитки отримали тільки тоді, коли почали розмовляти його мовою - тобто криком", - зазначено в повідомленні.

Також жінка залишила відео, зазначивши, що знімала на телефон, поки водій не жбурнув у неї кашкет і не вибив телефон з рук.

Скріншот поста: (facebook.com/plitky.te)

Користувачі миттю відреагували на новину, зазначивши, що це далеко не перший випадок і що водіям варто було б вести себе скромніше. До речі, знайшлися і ті, хто заступився за маршрутчика:

Скріншот коментарів: (facebook.com/plitky.te)

Нагадаємо, що побита водієм маршрутки дитина-інвалід виявилася героєм.

Ми повідомляли, що у Києві авто знесло п'яного пішохода.

Раніше ми писали, що маршрутник погрожував розправою за зйомку з місця ДТП.

Відео: (video.rbc.ua)