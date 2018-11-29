ru
ua
News
News
Новости Украины
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Выборы 2019
Новости компаний
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Афиша
Звезды
Стиль и мода
Красота и Здоровье
Путешествия
Еда
Досуг
Кино
Сериалы
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколы
IT и Технологии
Styler
Styler
Styler
Персона
Жизнь
Происшествия
Война
Нужна помощь
Наука и техника
Авто
Курьезы
Животные
Спорт
Наши авторы
Статьи

"Водители наглеют": в Тернополе маршрутчик отказывался выдавать пассажирам билеты

STYLERЖизнь    29.11.2018 - 12:25
"Водители наглеют": в Тернополе маршрутчик отказывался выдавать пассажирам билеты
Фото: РБК-Украина

Водитель нахамил и выбил телефон из рук девушки

28 ноября в Тернополе в маршрутке номер 22 водитель не хотел выдавать "свежие" билеты и хамил пассажирам. Об инциденте  сообщила Annet Valova на Facebook-странице.

"Посмотрите на поведение водителя маршрута № 22, которое была обусловлено просьбой двух девушек получить "свежие" билеты на проезд, а не те, которые проездили с ним с самого утра. Нормального, вежливого языка он не понимал, поэтому билеты получили только тогда, когда начали разговаривать на его языке - то есть криком", - указано в сообщении.

Также женщина оставила видео, отметив, что снимала на телефон, пока водитель не швырнул в нее фуражку и не выбил телефон из рук.

&quot;Водители наглеют&quot;: в Тернополе маршрутчик отказывался выдавать пассажирам билетыСкриншот поста: (facebook.com/plitky.te)

Пользователи мигом отреагировали на новость, отметив, что это далеко не первый случай и что водителям стоило бы вести себя поскромнее. К слову, нашлись и те, кто заступился за маршрутчика:

&quot;Водители наглеют&quot;: в Тернополе маршрутчик отказывался выдавать пассажирам билетыСкриншот комментариев: (facebook.com/plitky.te)

&quot;Водители наглеют&quot;: в Тернополе маршрутчик отказывался выдавать пассажирам билеты

Напомним, что избитый водителем маршрутки ребенок-инвалид оказался героем.

Мы сообщали, что в Киеве авто снесло пьяного пешехода.

Ранее мы писали, что маршрутчик угрожал расправой за съемку с места ДТП.

Видео: (video.rbc.ua)

Хамил и оскорблял: скандал с "директором" маршрутки получил продолжение В Мариуполе пассажир напал на водителя маршрутки во время движения
Новости Украины Тернопольводители
Новости партнеров
Lite
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь