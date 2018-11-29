"Водители наглеют": в Тернополе маршрутчик отказывался выдавать пассажирам билеты

Водитель нахамил и выбил телефон из рук девушки
28 ноября в Тернополе в маршрутке номер 22 водитель не хотел выдавать "свежие" билеты и хамил пассажирам. Об инциденте сообщила Annet Valova на Facebook-странице.
"Посмотрите на поведение водителя маршрута № 22, которое была обусловлено просьбой двух девушек получить "свежие" билеты на проезд, а не те, которые проездили с ним с самого утра. Нормального, вежливого языка он не понимал, поэтому билеты получили только тогда, когда начали разговаривать на его языке - то есть криком", - указано в сообщении.
Также женщина оставила видео, отметив, что снимала на телефон, пока водитель не швырнул в нее фуражку и не выбил телефон из рук.
Скриншот поста: (facebook.com/plitky.te)
Пользователи мигом отреагировали на новость, отметив, что это далеко не первый случай и что водителям стоило бы вести себя поскромнее. К слову, нашлись и те, кто заступился за маршрутчика:
Скриншот комментариев: (facebook.com/plitky.te)
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Видео: (video.rbc.ua)