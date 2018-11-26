Військове положення: експерт розповів один з варіантів наслідків

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Фахівець пояснив, як воєнний стан може відобразитися на економіці України

Виконавчий директор Міжнародного Фонду Блейзера Олег Устенко розповів про те, які можуть бути варіанти наслідків для України після введення воєнного стану. Про це написав на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook.

Олег Устенко висловив припущення про те, що після введення воєнного стану в Україні може порушитися фінансова стабільність, особливо якщо не буде забезпечено зовнішнього фінансування. Він зазначає, що можливий перегляд державного бюджету, який був прийнятий минулого тижня, так як доведеться міняти всю концепцію і 5% ВВП на сектор безпеки і оборони буде недостатньо.

Відповідно, на думку Устенко, доведеться скорочувати всі програми, які спрямовані на соціальну політику – медицину, освіту, збільшення пенсій, мінімальних зарплат, а виплати за зовнішніми боргами доведеться скоротити.

"Логічно очікувати, що новий оборонний бюджет з високою часткою ймовірності не задовольнить міжнародні фінансові інституції. Без закачування валюти за статтею "міжнародні кредити" фінансова стабільність ризикує бути порушена. Україна повинна буде піти на заморожування виплат за всіма наявними зовнішніми зобов'язаннями. Країна зіткнеться з форс-мажором – військових дій. НБУ повинен буде поступитися частиною своєї незалежності – як мінімум на період воєнних дій. Запозичення на зовнішніх ринках капіталу, які і на позаминулому тижні були неймовірно дорогими, стануть взагалі неможливими", - розповів Устенко.

Також експерт зазначив, що в Україну не будуть приходити інвестори, так як вони будуть відчувати страх.

"Плановий і вистражданий дефіцит бюджету до 2% ВВП, в умовах воєнного стану або доведеться взагалі прибрати, або фондувати за рахунок внутрішніх запозичень. Внутрішні запозичення навряд чи спрацюють. Спробувати можна, але ефект буде близький до нуля. Тому доведеться скорочувати невійськові витрати. Інвестори не приходять у випадках запровадження воєнного стану. Страх – стає їх основним поведінковим визначником. Отже, ніяких прогнозних 2 млрд. доларів (що і без того було в 5 разів менше наших історичних мінімумів) у вигляді прямих іноземних інвестицій не буде", - пояснив Олег Устенко.

Крім того, він пояснив, що зросте тиск на міграційні потоки, що поставить Пенсійний фонд і бюджет в складну ситуацію.

"Структура ВВП почне різко змінюватися в бік мілітаризації. Після закінчення військового положення потрібні величезні ресурси для реколибровки на мирне життя. Сподіваюся, що ці міркування будуть корисні при прийнятті нелегких рішень. Хай допоможе нам БОГ!" – резюмував Устенко.

Скріншот поста (facebook.com/oleg.ustenko)

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Відео: РБК-Україна