Военное положение: эксперт рассказал один из вариантов последствий

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Специалист объяснил, как военное положение может отобразиться на экономике Украины

Исполнительный директор Международного Фонда Блейзера Олег Устенко рассказал о том, какие могут быть варианты последствий для Украины после введения военного положения. Об этом написал на своей странице в социальной сети Facebook.

Олег Устенко высказал предположение о том, что после введения военного положения в Украине может нарушиться финансовая стабильность, особенно если не будет обеспечено внешнего финансирования. Он отмечает, что возможен пересмотр государственного бюджета, который был принят на прошлой неделе, так как придется менять всю концепцию и 5% ВВП на сектор безопасности и обороны будет недостаточно.

Соответственно, по мнению Устенко, придется сокращать все программы, которые направлены на социальную политику – медицину, образование, увеличение пенсий, минимальных зарплат, а выплаты по внешним долгам придется сократить.

"Логично ожидать, что новый оборонный бюджет с высокой долей вероятности не удовлетворит международные финансовые институции. Без закачки валюты по статье "международные кредиты" финансовая стабильность рискует быть нарушена. Украина должна будет пойти на заморозку выплат по всем имеющимся внешним обязательствам. Страна столкнётся с форс-мажором – военных действий. НБУ должен будет поступиться частью своей независимости – как минимум на период военных действий. Заимствования на внешних рынках капитала, которые и на позапрошлой неделе были невероятно дорогими, станут вообще невозможными", - рассказал Устенко.

Также эксперт отметил, что в Украину не будут приходить инвесторы, так как они будут испытывать страх.

"Плановый и выстраданный дефицит бюджета в 2% ВВП, в условиях военного положения либо придётся вообще убрать, либо фондировать за счет внутренних заимствований. Внутренние заимствования вряд ли сработают. Попробовать можно, но эффект будет близок к нулю. Поэтому придётся сокращать невоенные расходы. Инвесторы не приходят в случаях введения военного положения. Страх – становится их основным поведенческим определителем. Следовательно, никаких прогнозных 2 млрд. долларов (что и без того было в 5 раз меньше наших исторических минимумов) в виде прямых иностранных инвестиций не будет", - объяснил Олег Устенко.

Кроме того, он пояснил, что возрастет давление на миграционные потоки, что поставит Пенсионный фонд и бюджет в сложную ситуацию.

"Структура ВВП начнет резко меняться в сторону милитаризации. После окончания военного положения потребуются огромные ресурсы для реколибровки на мирную жизнь. Надеюсь, что эти рассуждения будут полезны при принятии нелегких решений. Да поможет нам БОГ!" – резюмировал Устенко.

Скриншот поста (facebook.com/oleg.ustenko)

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Видео: РБК-Украина