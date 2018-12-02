Воєнний стан в Україні: Супрун розповіла, що повинно бути в аптечці

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Супрун вважає, що в аптечці повинні, як мінімум, бути бинти, антисептики і засоби для зупинки кровотечі

Уляна Супрун, яка раніше закликала людей бути більш обізнаним про ВІЛ-інфекції, розповіла про те, якою повинна бути аптечка кожного громадянина на випадок надзвичайної ситуації. Про це виконувач обов'язків міністра охорони здоров'я України написала у себе в Facebook.

На думку Уляни Супрун, відповідальні громадяни завжди повинні бути зібраними та готовими до надзвичайних ситуацій. Особливо це стосується режиму воєнного стану. В. о. міністра охорони здоров'я заявила, що аптечка повинна бути укомплектована згідно з потребами кожної людини і містити тільки ті препарати, у яких не закінчився термін придатності. Ось базовий набір ліків та спецзасобів, які повинні бути в аптечці кожного українця:

2 пари рукавичок;

клапан з плівкою для проведення штучного дихання;

засоби для зупинки кровотечі;

марлеві серветки;

бинти марлеві;

еластичні бинти з можливістю фіксації;

пластирі різних розмірів;

термоковдра;

атравматичні ножиці;

антисептичні засоби;

велика хустина, якою можна зафіксувати кінцівку посттраждалого;

жилет зі світловідбивачами.

Мати правильно зібрану аптечку – дуже важливо, вважає Уляна Супрун. Але ще важливіше вміти надати першу допомогу до приїзду медичних працівників. В. о. міністра охорони здоров'я порадила всім пройти спеціальні курси з надання домедичної допомоги.

Скріншот поста облікового запису facebook.com/ulanasuprun

Нагадаємо, раніше Супрун дала поради щодо вживання сала.

Ми також писали, що Супрун розповіла, за чиїм запитом почався аудит по закупівлі ліків.

Відео: (video.rbc.ua)