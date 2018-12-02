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Военное положение в Украине: Супрун рассказала, что должно быть в аптечке

STYLERЖизнь    02.12.2018 - 17:58
Военное положение в Украине: Супрун рассказала, что должно быть в аптечке
Фото: (flickr.com/mwichary)

Супрун считает, что в аптечке должны, как минимум, быть бинты, антисептики и средства для остановки кровотечения

Уляна Супрун, которая ранее призвала людей быть более осведомленными о ВИЧ-инфекции, рассказала о том, какой должна быть аптечка каждого гражданина на случай чрезвычайной ситуации. Об этом исполняющая обязанности министра здравоохранения Украины написала у себя в Facebook.

По мнению Уляны Супрун, ответственные граждане всегда должны быть собранными и готовыми к чрезвычайным ситуациям. В особенности это касается режима военного положения. И.о. министра здравоохранения заявила, что аптечка должна быть укомплектована в соответствии с потребностями каждого человека и содержать только те препараты, у которых не вышел срок годности. Вот базовый набор лекарств и спецсредств, которые должны быть в аптечке у каждого украинца:

  • 2 пары перчаток
  • клапан с пленкой для проведения искусственного дыхания;
  • средства для остановки кровотечения;
  • марлевые салфетки;
  • бинты марлевые;
  • эластичные бинты;
  • пластыри разных размеров;
  • термоодеяло;
  • атравматические ножницы;
  • антисептические средства;
  • платок, которым можно зафиксировать конечность;
  • жилет со светоотражателями.

Иметь правильно собранную аптечку – очень важно, считает Уляна Супрун. Но еще важнее уметь оказать первую помощь до приезда медицинских работников. И. о. министра здравоохранения посоветовала всем пройти специальные курсы оказания домедицинской помощи.

Военное положение в Украине: Супрун рассказала, что должно быть в аптечке

Военное положение в Украине: Супрун рассказала, что должно быть в аптечке

Скриншот поста аккаунта facebook.com/ulanasuprun

Напомним, ранее Супрун дала советы по употреблению сала.

Мы также писали, что Супрун рассказала, по чьему запросу начался аудит по закупкам лекарств.

Видео: (video.rbc.ua)

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Новости Украины военное положениевойнааптечкиУльяна Супрун
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