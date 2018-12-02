Военное положение в Украине: Супрун рассказала, что должно быть в аптечке

Фото: (flickr.com/mwichary)

Супрун считает, что в аптечке должны, как минимум, быть бинты, антисептики и средства для остановки кровотечения

Уляна Супрун, которая ранее призвала людей быть более осведомленными о ВИЧ-инфекции, рассказала о том, какой должна быть аптечка каждого гражданина на случай чрезвычайной ситуации. Об этом исполняющая обязанности министра здравоохранения Украины написала у себя в Facebook.

По мнению Уляны Супрун, ответственные граждане всегда должны быть собранными и готовыми к чрезвычайным ситуациям. В особенности это касается режима военного положения. И.о. министра здравоохранения заявила, что аптечка должна быть укомплектована в соответствии с потребностями каждого человека и содержать только те препараты, у которых не вышел срок годности. Вот базовый набор лекарств и спецсредств, которые должны быть в аптечке у каждого украинца:

2 пары перчаток

клапан с пленкой для проведения искусственного дыхания;

средства для остановки кровотечения;

марлевые салфетки;

бинты марлевые;

эластичные бинты;

пластыри разных размеров;

термоодеяло;

атравматические ножницы;

антисептические средства;

платок, которым можно зафиксировать конечность;

жилет со светоотражателями.

Иметь правильно собранную аптечку – очень важно, считает Уляна Супрун. Но еще важнее уметь оказать первую помощь до приезда медицинских работников. И. о. министра здравоохранения посоветовала всем пройти специальные курсы оказания домедицинской помощи.

Скриншот поста аккаунта facebook.com/ulanasuprun

Напомним, ранее Супрун дала советы по употреблению сала.

Мы также писали, что Супрун рассказала, по чьему запросу начался аудит по закупкам лекарств.

Видео: (video.rbc.ua)