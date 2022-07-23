На вокзалах України з'явилися пристрої, які можуть врятувати життя: як користуватися

Зараз нові апарати вже поставили на шести вокзалах, в тому числі і на Центральному Київському, де встановлено два дефібрилятори. Пізніше важливі прилади, що можуть врятувати людині життя, поки "швидка" в дорозі, з'являться і в інших містах.

Особливість даних апаратів в тому, що нашкодити ними майже неможливо. До того ж напівавтоматичні дефібрилятори самі підказують, як правильно ними користуватися.

На приладах вказані підказки, як ними користуватися (фото: скріншот з відео)

Зазначається, що на вокзалах щодня знаходяться тисячі людей, і бувають випадки, коли в їх стінах комусь стає зле, потрібна невідкладна домедична допомога, і баритися - вкрай небезпечно.

"Ми хочемо, щоб вокзали були безпечним середовищем, в тому числі - де нададуть кваліфіковану медичну допомогу", - каже член правління АТ "Укрзалізниця" Олександр Перцовський.

Поводитися з напівавтоматичними дефібриляторами навчають співробітників УЗ, але це зможуть зробити і самі пасажири. Складного в експлуатації приладу, який також сам робить діагностику, нічого немає.

Напівавтоматичні дефібрилятори виглядають так (фото: скріншот з відео)

Як користуватися новими дефібриляторами

Апарат просто не спрацює і не дасть розряд, якщо у людини не зупинилося серце. Дефібрилятор також дає звукові сигнали, що робити та коли.

Допомагати людині при зупинці серця краще в парі-один масажує серце, другий займається дефібрилятором (фото: скріншот з відео)

Керівник департаменту першої допомоги товариства Червоного Хреста Надія пояснює, що для надання допомоги людині, якій стало зле, потрібно:

в першу чергу запитати, чи потрібна допомога,

при відсутності відповіді слід обережно наблизитися, перевірити дихання,

Спочатку потрібно перевірити дихання у пацієнта (фото: скріншот з відео)

викликати "швидку" і почати робити масаж серця , поки інша людина розпаковує дефібрилятор,

, поки інша людина розпаковує дефібрилятор, для підключення приладу слід уважно слухати аудіопідказки,

як правильно підключати електроди - вказується на самому пристрої,

Масаж серця і дефібрилятор (фото: скріншот з відео)

дефібрилятор просканує пацієнта і дасть подальші інструкції,

при розряді важливо в цей момент відійти на 1 метр від пацієнта, щоб вас самих не зачепило електрохвилею,

від пацієнта, щоб вас самих не зачепило електрохвилею, дії (масаж і розряди) потрібно повторювати, поки не приїде бригада медиків.

Відео: на вокзалах встановлюють нові напівавтоматичні дефібрилятори