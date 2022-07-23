На вокзалах Украины появились устройства, которые могут спасти жизнь: как пользоваться

В Украине на железнодорожных вокзалах для упрощения оказания первой медицинской помощи людям, которым станет плохо, случится удар и остановится сердце, устанавливают полуавтоматические дефибрилляторы. Более 50 таких аппаратов передал Красный Крест по договоренности с "Укрзализныцей".
Об этом говорится в сюжете "5 канала".
Сейчас новые аппараты уже поставили на шести вокзалах, в том числе и на Центральном Киевском, где установлены два дефибриллятора. Позже важные приборы, что могут спасти человеку жизнь, пока "скорая" в пути, появятся и в других городах.
Особенность данных аппаратов в том, что навредить ими почти невозможно. К тому же полуавтоматические дефибрилляторы сами подсказывают, как правильно ими пользоваться.
На приборах указаны подсказки, как ими пользоваться (фото: скриншот с видео)
Отмечается, что на вокзалах ежедневно находятся тысячи людей, и бывают случаи, когда в их стенах кому-то становится плохо, нужна безотлагательная домедицинская помощь, и мешкать - крайне опасно.
"Мы хотим, чтобы вокзалы были безопасной средой, в том числе - где окажут квалифицированную медицинскую помощь", - говорит член правления АО "Укрзализныця" Александр Перцовский.
Обращаться с полуавтоматическими дефибрилляторами обучают сотрудников УЗ, но это смогут сделать и сами пассажиры. Сложного в эксплуатации прибора, который также сам делает диагностику, ничего нет.
Полуавтоматические дефибрилляторы выглядят так (фото: скриншот с видео)
Аппарат просто не сработает и не даст разряд, если у человека не остановилось сердце. Дефибриллятор также дает аудиоподсказки, что делать и когда.
Помогать человеку при остановке сердца лучше в паре - один массажирует сердце, второй занимается дефибриллятором (фото: скриншот с видео)
Руководитель департамента первой помощи общества Красного Креста Надежда объясняет, что для оказания помощи человеку, которому стало плохо, нужно:
Вначале нужно проверить дыхание у пациента (фото: скриншот с видео)
Массаж сердца и дефибриллятор (фото: скриншот с видео)
Видео: на вокзалах устанавливают новые полуавтоматические дефибрилляторы
Напомним, что прошлой осенью в метро Киева полицейская при помощи дефибриллятора вытащила с того света пассажира, у которого остановилось сердце.
А также писали, что на столичном вокзале появились новые камеры хранения.