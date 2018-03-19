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Волонтери розповіли, як живе родина першого вбитого окупантами воїна ЗСУ

STYLERLIFE        19.03.2018 - 19:14
Колаж РБК-Україна
Колаж РБК-Україна

Сергій Кокурін був вбитий в Криму 18 березня 2014 року російськими окупантами

18 березня була четверта річниця з дня загибелі прапорщика Сергія Кокуріна, який служив у 13-му фотограмметричному центрі ЗСУ у Сімферополі.

Сергій – перший військовий Збройних Сил України, вбитий в українському Криму російськими окупантами. Волонтери Фонду "Повернись живим" на сторінці спільноти в Facebook розповіли про трагічні обставини загибелі героя від рук окупантів, а також про те, як зараз живе родина Сергія.

Фото: Сергій Кокурін (facebook.com/backandalive)

"Він був росіянином за національністю, переймався тим, що почало відбуватися. У нього були друзі, які пішли до кримської самооборони, і казали йому: "Головне, - нікуди не вилазь, все буде добре". А він виявився першим загиблим українським військовим", - згадує Валентин Федун, колега по службі загиблого.

Друзі Сергія говорять, що він був чесний і поступливий, дуже добре вихований. Навіть матом ніколи не говорив. Завжди спокійний, ввічливий.

Скріншот поста (facebook.com/backandalive)

Згідно офіційного висновку про причини смерті, Сергій Кокурін був вбитий двома кулями автомату калібру 5,45-мм, випущеними знизу вгору. Тобто, стріляв не снайпер, а хтось зі спецпризначенців Гіркіна.

Коли боєць загинув, його дружина залишилася вагітною з маленьким сином. Дитину, що народилась назвали на честь батька – Сергієм.

"Вони були молодою парою. Їй це досі болить. Я не говорю з Оленою на цю тему. Досі щосуботи вона їздить на могилу до Сергія, але я про це не розпитую", - говорить одна із товаришів Кокуріна по службі.

Скріншот поста (facebook.com/backandalive)

Дружина цілком відмежувалася від військової тематики і військових. Виховує дітей, часто приїжджає на материкову Україну у справах і до подруги.

Скріншот поста (facebook.com/backandalive)

"Вона чудова мама, хороша господиня і любляча донька", - говорить подруга Олени Кокуріної.

Сім’ю прапорщика забезпечили житлом на материковій частині Україні. Але в Криму Олена також буває. Адже там їхнє коріння і там похований її чоловік – перший військовий Збройних сил України, вбитий в українському Криму окупантами з Росії.

Військовослужбовці частини, які вийшли з півострову, досі спілкуються з Оленою та підтримують її.

Сергієві в частині відкрили меморіал і пам'ятну дошку. Він внесений почесно у списки частини, тобто, рахується її військовослужбовцем і досі.

Скріншот поста (facebook.com/backandalive)

Нагадаємо, що в мережі повідомили про загибель бійця АТО (фото).

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