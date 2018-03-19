Социальные страницы
Курсы валют
USD
27.06
Курс доллара
Покупка 26.62
Продажа 27.06
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2665.48
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
33.73
Курс евро
Покупка 32.93
Продажа 33.73
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3291.33
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.79
Курс рубля
Покупка 4.38
Продажа 4.79
НБУ 4.63
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
27.06
Курс доллара
Покупка 26.62
Продажа 27.06
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2665.48
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
33.73
Курс евро
Покупка 32.93
Продажа 33.73
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3291.33
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.79
Курс рубля
Покупка 4.38
Продажа 4.79
НБУ 4.63
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Мнения
Лонгриды
Styler
Интервью

Волонтеры рассказали, как живет семья первого убитого оккупантами воина ВСУ

STYLERLIFE        19.03.2018 - 19:14
Коллаж РБК-Украина
Коллаж РБК-Украина

Сергей Кокурин был убит в Крыму 18 марта 2014 года российскими оккупантами

18 марта была четвертая годовщина со дня гибели прапорщика Сергея Кокурина, который служил в 13-м фотограмметричном центре ВСУ в Симферополе.

Сергей – первый военный Вооруженных Сил Украины, убитый в украинском Крыму российскими оккупантами. Волонтеры Фонда "Вернись живым" на странице сообщества в Facebook рассказали о трагических обстоятельствах гибели героя от рук оккупантов, а также о том, как сейчас живет семья Сергея.

Фото: Сергей Кокурин (facebook.com/backandalive)

"Он был русским по национальности, занимался тем, что начало происходить. У него были друзья, которые пошли в крымской самообороны, и говорили ему: "Главное, - никуда не вылезай, все будет хорошо". А он оказался первым погибшим украинским военным", - вспоминает Валентин Федун, сослуживец погибшего.

Друзья Сергея говорят, что он был честный и покладистый, очень хорошо воспитан. Даже матом никогда не говорил. Всегда спокойный, вежливый.

Скриншот поста (facebook.com/backandalive)

Согласно официальному заключению о причинах смерти, Сергей Кокурин был убит двумя пулями автомата калибра 5,45-мм, выпущенными снизу вверх. То есть, стрелял не снайпер, а кто-то из спецназовцев Гиркина.

Когда боец погиб, его жена осталась беременной с маленьким сыном. Ребенка, родившегося потом, назвали в честь отца – Сергеем.

"Они были молодой парой. Ей это до сих пор болит. Я не говорю с Леной на эту тему. До сих пор каждую субботу она ездит на могилу к Сергею, но я об этом не спрашиваю", - говорит один из товарищей Кокурина по службе.

Скриншот поста (facebook.com/backandalive)

Жена вполне отмежевалась от военной тематики и военных. Воспитывает детей, часто приезжает на материковую Украину по делам и к подруге.

Скриншот поста (facebook.com/backandalive)

"Она замечательная мама, хорошая хозяйка и любящая дочь", - говорит подруга Елены Кокуріної.

Семью прапорщика обеспечили жильем на материковой части Украины. Но в Крыму Елена также бывает. Ведь там их корни и там похоронен ее муж – первый военный Вооруженных сил Украины, убитый в украинском Крыму оккупантами из России.

Военнослужащие части, которые вышли с полуострова, до сих пор общаются с Леной и поддерживают ее.

Сергею в части открыли мемориал и памятную доску. Он внесен почетно в списки части, то есть, считается ее военнослужащим и до сих пор.

Скриншот поста (facebook.com/backandalive)

Напомним, что в сети сообщили о гибели бойца АТО (фото).

Напоминаем, не забудьте выбрать свой способ читать новости.
Messenger Telegram Chrome
Позывной "Упрямый": в зоне АТО погиб 20-летний снайпер "Азова" "Увидел, как горит сослуживец": очевидцы рассказали ужасные подробности пожара на полигоне (видео)
Теги: Крым, аннексия крыма, погибший, АТО
Переход на летнее время: советы, как пережить этот период
Как в Киеве активисты протестовали против выборов президента в РФ: яркий фоторепортаж
91-летняя модница из Беларуси поразила сеть своим гардеробом (фото)
"Победил далеко не Путин": "Вечерний Квартал" забавно высмеял выборы президента в РФ
On Top