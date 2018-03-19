Волонтеры рассказали, как живет семья первого убитого оккупантами воина ВСУ

Сергей Кокурин был убит в Крыму 18 марта 2014 года российскими оккупантами

18 марта была четвертая годовщина со дня гибели прапорщика Сергея Кокурина, который служил в 13-м фотограмметричном центре ВСУ в Симферополе.

Сергей – первый военный Вооруженных Сил Украины, убитый в украинском Крыму российскими оккупантами. Волонтеры Фонда "Вернись живым" на странице сообщества в Facebook рассказали о трагических обстоятельствах гибели героя от рук оккупантов, а также о том, как сейчас живет семья Сергея.

Фото: Сергей Кокурин (facebook.com/backandalive)

"Он был русским по национальности, занимался тем, что начало происходить. У него были друзья, которые пошли в крымской самообороны, и говорили ему: "Главное, - никуда не вылезай, все будет хорошо". А он оказался первым погибшим украинским военным", - вспоминает Валентин Федун, сослуживец погибшего.

Друзья Сергея говорят, что он был честный и покладистый, очень хорошо воспитан. Даже матом никогда не говорил. Всегда спокойный, вежливый.

Скриншот поста (facebook.com/backandalive)

Согласно официальному заключению о причинах смерти, Сергей Кокурин был убит двумя пулями автомата калибра 5,45-мм, выпущенными снизу вверх. То есть, стрелял не снайпер, а кто-то из спецназовцев Гиркина.

Когда боец погиб, его жена осталась беременной с маленьким сыном. Ребенка, родившегося потом, назвали в честь отца – Сергеем.

"Они были молодой парой. Ей это до сих пор болит. Я не говорю с Леной на эту тему. До сих пор каждую субботу она ездит на могилу к Сергею, но я об этом не спрашиваю", - говорит один из товарищей Кокурина по службе.

Скриншот поста (facebook.com/backandalive)

Жена вполне отмежевалась от военной тематики и военных. Воспитывает детей, часто приезжает на материковую Украину по делам и к подруге.

Скриншот поста (facebook.com/backandalive)

"Она замечательная мама, хорошая хозяйка и любящая дочь", - говорит подруга Елены Кокуріної.

Семью прапорщика обеспечили жильем на материковой части Украины. Но в Крыму Елена также бывает. Ведь там их корни и там похоронен ее муж – первый военный Вооруженных сил Украины, убитый в украинском Крыму оккупантами из России.

Военнослужащие части, которые вышли с полуострова, до сих пор общаются с Леной и поддерживают ее.

Сергею в части открыли мемориал и памятную доску. Он внесен почетно в списки части, то есть, считается ее военнослужащим и до сих пор.

Скриншот поста (facebook.com/backandalive)

Напомним, что в сети сообщили о гибели бойца АТО (фото).