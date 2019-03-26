Волосся дибки: мережа підтримала маршрутника, який облаяв матом жінку з дитиною

У київській маршрутці стався конфлікт між водієм і пасажиркою з дитиною. Відео інциденту опублікував ресурс Київ Оперативний в Facebook.

Справа в тому, що раніше маршрутка прямувала через вокзал, але потім цей маршрут змінився, однак жінка про це не знала, і зайшовши з дитиною в салон, поїхала в іншому напрямку.

Коли пасажирка це виявила, вона стала вимагати у водія маршрутний лист, але той відповів їй в грубій формі.Після чого жінка зірвала документи, які висіли в автобусі, і сховала до себе в сумку.

Водій почав вимагати повернути йому документи, ображаючи жінку і застосовуючи фізичне насильство.

При цьому пасажири підтримали водія, оскільки жінка затримувала маршрутне таксі.

Маршрутник обматюкав жінку з дитиною в Києві (відео: facebook.com/KyivOperativ)

Користувачі мережі розійшлися в думках, при цьому багато хто підтримав водія, вказавши на те, що ніхто не має права зривати і забирати документи, які йому не належать.

"Дівчина вчинила неправильно. Я вважаю, це крадіжка. А яку реакцію вона чекала? Ще б телефон у нього мобільний взяла і ключі";

"Всі в салоні маршрутки сидять і спостерігають... Люди що з вами сталося?"

"За 8 гривень можна все! Зірвати документи, нагрубити водієві, насвинячить! Пасажир завжди правий";

"Обидва неправі, водій міг відповісти, але на ходу давати документи йому точно незручно і проти правил. Здирати документи з маршрутки вона теж не має права";

"Да уж... Дивлюся і волосся дибки... Водій псих, звичайно, і "мама" з такими особливостями, ну сіла ти в маршрутку, запитай "Ви через вокзал їдете?" Навіщо їй той маршрутний лист знадобився? Дивлюся і в голові одна думка "Два дебіла - це сила! А шкода тільки дитину";

"Вони знайшли один одного".

Нагадаємо, раніше водій київської маршрутки не пустив в салон жінку з паличкою. Він зачинив двері прямо перед нею, незважаючи на те, що жінка благала пустити її в маршрутне таксі.

Раніше ми повідомляли про те, що під Києвом маршрутник по-звірячому побив пасажира через те, що чоловік попросив повернути здачу. У потерпілого діагностували відкриту черепно-мозкову травму, складний перелом щелепи, носа, крововиливи в обидва ока. А лікування загнало в борги сім'ю чоловіка.