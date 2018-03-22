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На Волині шестирічна дівчинка вистрілила з рушниці в голову своїй молодшій сестрі

STYLERLIFE        22.03.2018 - 19:35
Колаж РБК-Україна
Колаж РБК-Україна

В результаті пострілу дитина отримала проникаюче кульове поранення в праву скроню

У Ратнівському районі Волинської області шестирічна дівчинка випадково вистрілила в голову своєї трирічної сестри. Про це повідомляє місцеве агентство "Волинські новини" з посиланням на повідомлення в оперативній диспетчерській Волинського обласного центру медичної допомоги.

За попередніми даними, дітей вдома залишили на дідуся, але він недогледів. Старша сестра взяла в руки пневматичну гвинтівку, з якої вистрілила 3-річній сестрі в голову. В результаті пострілу дитина отримав проникаюче кульове поранення в праву скроню.

Бригада "швидкої" надала першу допомогу і терміново доставила постраждалу у Волинське обласне дитяче територіальне медичне об'єднання в Луцьк.

Заступник генерального директора Волинського обласного дитячого територіального медичного об'єднання з хірургічної роботи Ігор Огрядних повідомив, що вночі дівчинку прооперували. Операція пройшла успішно, однак ніяких прогнозів лікарі давати поки не беруться.

В поліції подробиці трагедії поки не коментують.

Раніше повідомлялося, що у Харкові школяр покінчив життя самогубством через відсутність кишенькових грошей.

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Теги: Волынь, дитина
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