На Волыни шестилетняя девочка из ружья выстрелила в голову своей младшей сестре

В результате выстрела ребенок получил проникающее пулевое ранение в правый висок

В Ратновском районе Волынской области шестилетняя девочка случайно выстрелила в голову своей трехлетней сестре. Об этом сообщает местное агентство "Волынские новости" со ссылкой на сообщение в оперативной диспетчерской Волынского областного центра медицинской помощи.

По предварительным данным, детей дома оставили на дедушку, но он недоглядел. Старшая сестра взяла в руки пневматическую винтовку, из которой выстрелила 3-летней сестре в голову. В результате выстрела ребенок получил проникающее пулевое ранение в правый висок.

Бригада "скорой" оказала первую помощь и срочно доставила пострадавшую в Волынское областное детское территориальное медицинское объединение в Луцк.

Заместитель генерального директора Волынского областного детского территориального медицинского объединения по хирургической работе Игорь Дородных сообщил, что ночью девочку прооперировали. Операция прошла успешно, однако никаких прогнозов врачи давать пока не берутся.

В полиции подробности трагедии пока не комментируют.

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