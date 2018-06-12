"Взагалі нічого не їсть": Ігор Крутий схуд на 20 кг із-за хвороби

Друзі стурбовані його станом

Знаменитий композитор Ігор Крутий схуд на 20 кілограмів. Про це пише російське видання "СтарХит".

Відомий композитор, співак і продюсер Ігор Крутий дуже сильно схуд. Виною тому стала серйозна невиліковна хвороба.

Чутки про те, що у маестро є проблеми зі здоров'ям, почали поширюватися ще кілька років тому. У 2017 році Ігор Крутий ретельно приховував від громадськості те, що він переніс операцію і пройшов курс реабілітації в Америці. Після цього поповзли чутки про те, що у Крутого рак.

Композитор вважав за краще не коментувати свій стан здоров'я і худнув практично на очах. Нещодавно з'ясувалося, що Ігор Крутой дійсно хворий. Але з'їдає його організм не онкологія, а діабет, з яким Крутий живе вже кілька років.

Друзі композитора підтвердили, що у Ігоря Яковича діабет, а вагу він втрачає через те, що лікарі посадили його на строгу дієту.

"Ігор Якович завжди був струнким, але за останній час схуд на 15 кілограмів. Звичайно, все дуже турбуються, його підтримують. Всякі були вигадки з приводу діагнозу, але, слава богу, у нього ніякий не рак. А втрата ваги пов'язана зі строгою дієтою, прописаної фахівцями, якої він ретельно дотримується. Іноді здається, що Ігор Якович взагалі нічого не їсть! І при всьому при цьому ще й активно займається спортом. Любить великий теніс, поважає бігову доріжку і прогулянки на свіжому повітрі", - розповіли в оточенні композитора.

Фото: Ігор Крутой (instagram.com/igor__krutoy)

Крім того, стало відомо, що 63-річний маестро живиться переважно рослинною їжею, фруктами, овочами, м'ясом і рибою, приготованими на пару.

Композитору довелося відмовитися від смаженого, гострого, жирного і солодкого.

За словами дружини Крутого, Ольги, він любив себе раніше побалувати шкідливою їжею.

До речі, відомий російський телеведучий налякав болючим зовнішнім виглядом.

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